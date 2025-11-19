Elnòs Kitchen: ospite Benedetta Rossi, fine settimana di laboratori per i più piccoli.

Benedetta Rossi ospite a Elnòs Kitchen

A seguito della recente apertura di Elnòs Kitchen – Cucina Conviviale, il nuovo spazio dedicato alla cucina ed alla socialità all’interno del Meeting Place di Roncadelle, sono stati presentati i primi appuntamenti aperti al pubblico così come le attività creative per i più piccoli in Galleria.

Sono in tutto 14 le postazioni cooking completamente attrezzate: tra queste anche una progettata per garantire piena accessibilità alle persone con disabilità. La cucina conviviale di Elnòs Kitchen nasce come uno spazio inclusivo e versatile, pensato per accogliere famiglie, gruppi di amici, coppie e visitatori singoli. L’obiettivo è proporre un calendario dinamico con laboratori, workshop, cooking show e incontri speciali, trasformando questo ambiente in un luogo dove imparare, gustare e condividere momenti memorabili.

Il Meet&Greet

A inaugurare le prime iniziative di Elnòs Kitchen sarà Benedetta Rossi, amatissima creator e volto di Fatto in Casa da Benedetta, in un Meet&Greet esclusivo con i suoi fan in programma per il 21 novembre alle ore 17. L’accesso all’evento sarà regolato tramite pass, disponibili presso l’Infopoint del Centro a partire da giovedì 20 novembre. I 100 pass prioritari saranno consegnati a chi si presenterà con un oggetto del marchio “Fatto in Casa da Benedetta”, mentre i pass restanti verranno distribuiti a tutti gli altri partecipanti, fino a esaurimento.

Il fine settimana del 22 e 23 novembre, invece, Elnòs Shopping tornerà a proporre divertenti attività per famiglie con bambini. Ad attenderli, un ricco programma di laboratori creativi a tema natalizio, rivolti ai bambini dai 4 ai 12 anni. Un’occasione per divertirsi, sperimentare e vivere l’atmosfera delle feste attraverso il gioco e la manualità: dalla realizzazione di personaggi e decorazioni ispirate alle feste, alla creazione di piccoli addobbi e oggetti personalizzati tramite ritaglio, assemblaggio, colori e materiali diversi. I laboratori si svolgeranno presso lo Spazio Eventi al primo piano.

Per maggio informazioni è possibile consultare i canali ufficiali di ELNÒS Shopping.