Educazione alla sostenibilità in occasione della Giornata mondiale dell'acqua

In vista della Giornata mondiale dell’acqua, ELNÒS Shopping organizza, in collaborazione con Rete CAUTO e il suo negozio dell’usato Spigo, CleanWater, un momento di educazione alla sostenibilità e di divertimento per i più piccoli.

Educazione alla sostenibilità: gli appuntamenti in programma

I due appuntamenti con CleanWater si terranno presso lo Spazio Eventi del Meeting Place, dalle 10 alle 19. Gli esperti di educazione ambientale di Rete CAUTO mostreranno ai bambini che non si è mai troppo piccoli per compiere gesti e azioni per la salvaguardia e la tutela delle acque.

Durante CleanWater, i partecipanti potranno scoprire il gioco del memory, dove le varie caselle chiuse rappresenteranno lo “sporco” nelle acque: accoppiando le immagini, che educano a gesti di attenzione idrica, il mare tornerà pulito.

Ci sarà poi anche un’area dedicata ai laboratori didattici, dove i bambini potranno osservare gli educatori di rete CAUTO fare esperimenti con ampolle, liquidi e lenti per scoprire le proprietà dell’acqua. La partecipazione all’evento è gratuita, ma i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Attenzione alla sostenibilità

L’attenzione di ELNÒS Shopping per la sostenibilità continua sabato 25 marzo con lo Swap Party, un evento che si ispira al concetto di moda sostenibile e prevede la possibilità di portare e scambiarsi capi d’abbigliamento usati ma in ottimo stato. L’iniziativa è organizzata presso il T-Hub, al primo piano del Meeting Place, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Durante lo Swap party sarà presente Valeria Fontana, consulente di Armocromia, che dalle 14.30 alle 15.30, terrà un intervento ad hoc per aiutare le persone a capire quali colori donano di più e sono più adatti al loro incarnato. La partecipazione è gratuita, con una disponibilità limitata di posti: per partecipare è necessario effettuare una prenotazione sul sito Eventbrite entro le 12.00 del 24 marzo; è possibile consultare qui il regolamento completo dell’iniziativa.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.