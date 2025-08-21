Due appuntamenti per Il Grande in Provincia

Musica

Concerti a Borgonato di CorteFranca e Villanuova sul Clisi

Dopo il successo degli appuntamenti di luglio, la rassegna estiva Il Grande in Provincia prosegue anche ad agosto il suo viaggio attraverso il territorio bresciano con due appuntamenti.

Il Grande in Provincia a Borgonato di CorteFranca e a Villanuova sul Clisi

Mercoledì 27 agosto 2025, alle 21.00, la storica sede dell’Azienda Guido Berlucchi a Borgonato di CorteFranca ospiterà Endless Migrations, un progetto del duo Dimidiam, formato dal c ontrabbassista Giacomo Papetti e dal sassofonista Massimiliano Milesi. Per questo speciale concerto estivo, si uniscono inoltre ai due musicisti la cantante e oudista tunisina Sarra Douik e il percussionista e polistrumentista senegalese Dudù Kouate. Endless Migrations si distingue per l’intenso potenziale comunicativo e la forte trasversalità stilistica: è una ricerca che intreccia folksong e sonorità non convenzionali, volta a valicare i confini della musica contemporanea e ad aprirsi a continue migrazioni culturali e artistiche. L’accesso al concerto si effettuerà da Via Duranti 4, in località Borgonato.

Giovedì 28 agosto, sempre alle 21.00, la rassegna si sposterà invece nel Comune di Villanuova sul Clisi – e precisamente presso la centralissima Piazza Roma – dove andrà in scena un raffinato recital operistico. Il Maestro Alessandro Trebeschi accompagnerà al pianoforte le voci di Silvia Spessot (soprano) e Giovanni Accardi (baritono) in un programma che metterà in risalto alcuni dei compositori che hanno fatto la storia dell’Opera, sia italiana sia europea: da Gioachino Rossini a Charles Gounod, passando per Vincenzo Bellini e per la celebre quanto inconfondibile opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Tutti gli eventi della rassegna Il Grande in Provincia sono a partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, tuttavia per il concerto presso l’Azienda Guido Berlucchi è necessario prenotare il proprio posto tramite EventBrite.