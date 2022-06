Nei giorni scorsi Provaglio ha ospitato una delegazione del Comune francese gemellato di Dardilly.

Dopo il fermo causato dal Covid riprende il gemellaggio Provaglio-Dardilly

Insieme al Comitato per il Gemellaggio, il Comune ha lavorato insieme ai "fratelli francesi" per sviluppare le relazioni tra i due paesi, dato che causa Covid le iniziative che ogni anno venivano organizzate si sono fermate. Ma non solo, i volontari del Comitato hanno portato gli amici francesi a scoprire Provaglio e il territorio circostante. Non è mancato nemmeno un omaggio al Paese gemellato, con la proiezione sulla facciata di Palazzo Francesconi della bandiera della Francia.

A fine giugno una delegazione partirà da Provaglio alla volta di Dardilly per la Festa dell’Amicizia.