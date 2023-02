Domenica 5 marzo ripartono le Giornate dei castelli aperti

Tra gli appuntamenti più attesi della primavera tornano le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali promosse dall’associazione Pianura da scoprire.

Meraviglie in pianura

Presentata questa mattina (martedì 28 febbraio) a Palazzo Martinengo di Brescia l'edizione 2023 delle "Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali". Nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitale italiana della cultura 2023 torna più in forze che mai il circuito di castelli, palazzi e borghi medievali che mette in rete oltre 20 località sparse nella pianura bergamasca e bresciana, ma anche nel cremasco e sul confine milanese del fiume Adda. Ogni prima domenica del mese, a partire dal 5 marzo e per tutte le festività, numerose bellezze storiche e architettoniche apriranno porte e portoni, ponti levatoi e torri d’avvistamento per consentire un tuffo nel Medioevo, tra battaglie, condottieri, aneddoti e costumi d’epoca. Quest’anno, per soddisfare la sempre maggiore richiesta di aperture, aggiungeremo anche la prima domenica del mese di dicembre per permettere a tutti i visitatori di fruire della bellezza dei luoghi anche nel periodo invernale. Tante località, aperte in contemporanea nelle stesse date, consentiranno a migliaia di turisti di scegliere il proprio percorso o di visitare uno o più castelli nelle tante giornate di apertura: una formula che negli anni ha raccolto tanti apprezzamenti per la sua funzionalità e autonomia organizzativa da parte dei visitatori che nel 2022 hanno raggiunto 21.713 ingressi, un ottimo risultato che dopo due anni di calo riporta i numeri ai livelli precovid.

Numerose saranno le iniziative durante l’anno che coinvolgeranno in particolare le due province di Bergamo e Brescia e le più belle località tra palazzi e manieri medievali del territorio: è in programma per domenica 2 aprile un tour in pullman in partenza dalla città di Brescia sulle tracce del grande condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni che toccherà il castello di Solza, paese natala del capitano di ventura, il castello di Malpaga, suo quartier militare e dimora ricca di pregiatissimi affreschi, nonché il borgo medievale di Martinengo con i notevoli lasciti civili e religiosi voluti dallo stesso Colleoni. Dalle 8.30 alle 18, pranzo incluso, info e iscrizioni sempre su pianuradascoprire.it. Inoltre in accordo con le associazioni delle bande musicali bergamasche e bresciane si terranno concerti bandistici in location d’eccezione, mentre altre progettualità vedranno il circuito dei castelli di Pianura da scoprire intrecciarsi con mostre d’arte, esposizioni e il progetto “Inedita” dell’associazione Desidera, per ospitare letture di opere ideate da scuole di scrittura creativa con testimonial d’eccezione.

Negli scorsi mesi Pianura da scoprire ha messo a disposizione sul proprio sito web 7 “virtual tour”, all’insegna della massima inclusività, che consentono l’esplorazione da casa di altrettanti castelli, per consentire a chiunque di viaggiare e godere di questi beni culturali. Come ogni anno infine sono numerosi gli eventi che nei diversi mesi vengono organizzati in concomitanza delle giornate d’apertura, tra rievocazioni, concerti, mercatini d’antiquariato, degustazioni e speciali iniziative dedicate ai più piccoli o approfondimenti culturali dedicati agli appassionati. Le informazioni sempre aggiornate su quali e quante località sono aperte in ogni data di apertura, gli orari, costi e dettagli delle visite si trovano sul sito web:www.pianuradascoprire.it dove si trovano i recapiti cui prenotare per telefono o email. La stagione dei castelli riparte: scopri anche tu la magia del Medioevo e dei luoghi che raccontano di gesta antiche, di uomini d’arme e d’arte.

Gli enti coinvolti

Raffaele Moriggi, Presidente di Pianura da scoprire dichiara:

"E’ sempre un piacere e un orgoglio presentare l’edizione della manifestazione: “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”, un appuntamento consolidato e molto apprezzato dal pubblico per la scoperta dei beni storici della Media pianura lombarda. In quest’anno che vede Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura non poteva che continuare l’impegno profuso dall’associazione Pianura da Scoprire per la valorizzazione del territorio. Tra i punti del dossier del progetto Capitale italiana della cultura compariva proprio la tematica: “La città dei tesori nascosti” mirata a ripensare, reinterpretare e riprogettare il rapporto con i patrimoni culturali e anche i significati e gli usi che i cittadini attribuiscono loro. Proprio a questo punto ci siamo ispirati per le novità di questo 2023. La collaborazione con le associazioni delle bande bergamasche e bresciane vuole offrire concerti bandistici per permettere di vivere le location non solo come luoghi da visitare ma anche come luoghi di svago da vivere, ripensando il rapporto tra i territori e il patrimonio culturale. Il progetto dei virtual tour, altra novità di questo 2023, mira a diffondere il messaggio dell’inclusività, per un patrimonio fruibile a tutti, per abbattere il superamento “virtuale” delle barriere architettoniche e permettere a tutti coloro che per diversi motivi non possono accedere fisicamente alla struttura, di immergersi a tuttotondo all’interno del patrimonio storico e artistico del sito. Un’esperienza immersiva, emozionante e coinvolgente".

Lara Magoni, Assessore Regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda sottolinea:

“Un evento di grande successo, che coinvolge ogni anno migliaia di persone che desiderano scoprire una Lombardia antica e nobile, affascinante e preziosa, fatta di borghi incantevoli, dimore storiche e palazzi di alto pregio. Un viaggio emozionale tra le provincie di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona, alla scoperta di itinerari tra terre antiche, cultura e tradizioni enogastronomiche uniche. Un progetto al quale Regione Lombardia tiene particolarmente e che ha anche ottenuto un contributo nell’ambito del bando “OgniGiorno inLombardia” e che assume un significato ancora più importante all’interno delle iniziative che mirano a promuovere Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Complimenti agli organizzatori e a tutti gli enti e associazioni coinvolti: l’unione delle forze permette ai visitatori di apprezzare una Lombardia inedita ma ricca di luoghi iconici, simbolo di una regione dalle mille sfaccettature, vero tesoro turistico che merita di essere valorizzato sempre di più”.

Nicoletta Bontempi, Presidente Fondazione Provincia di Brescia Eventi conferma che