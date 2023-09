Diodato questa sera al Palio delle Quadre

Diodato questa sera (mercoledì 6 settembre 2023) alle 21 al Palio delle Quadre a Chiari.

Diodato protagonista a Chiari

Un appuntamento imperdibile, la sua musica animerà piazza Zanardelli. Il concerto è ad accesso gratuito. Di origini pugliesi, Antonio Diodato (questi il suo nome e cognome all'anagrafe) ha intrapreso e quindi abbandonato gli studi di violino, trasferendosi successivamente a Stoccolma e completando la sua formazione artistica a Roma, dove si è laureato presso il Dipartimento di arte, musica e spettacolo dell'Università La Sapienza.Grazie a Daniele Tortora, produttore di Niccolò Fabi, ha l'opportunità di incidere l'album "E forse sono pazzo" - che esce nel 2013 - mentre il video del brano "Ubriaco" viene selezionato da MTV Generation.

Musica anche giovedì, tutte le info tecniche

La musica non si ferma, giovedì 7 settembre 2023 in piazza Erbe sarà invece la volta di Si può fare band. In occasione delle due serate musicali del Palio delle Quadre l'accesso all'area non sarà consentito, per motivi di sicurezza con bici, cani, passeggini e ombrelli.