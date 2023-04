Con ottanta posti già prenotati per il primo mese dell’estate, l’associazione Oasi della Mamma dell’Amore onlus è pronta per riaprire il Villaggio della Gioia di Caorle e a far ripartire l’iniziativa delle Settimane al mare per gli anziani e le famiglie in difficoltà.

Da giugno ripartono le Settimane al mare per gli anziani e le famiglie in difficoltà

"Abbiamo acquistato questo ex albergo nel 2020 in piena pandemia, proprio pensando di realizzare dei progetti a favore degli anziani - ha spiegato la presidente del sodalizio di Paratico, Elena Delledonne - Siamo stati ispirati di farlo a Caorle, dove c'è il mare, anche per permettere ad anziani e famiglie di trascorrere dei periodi di relax allietanti. Abbiamo iniziato a prendere in mano la struttura per riqualificarla a step tra il 2021 e 2022: abbiamo dato inizio ai lavori demolendo internamente i due piani rialzati, mentre il piano terra è stato oggetto solo in parte di demolizione. Al piano terra abbiamo realizzato la caffetteria e sala colazioni per gli ospiti. Ed è rimasta intatta la sala da pranzo/mensa, che sarà oggetto di ampliamento. Mentre al primo e al secondo piano abbiamo realizzato 10 mini appartamenti, che prevedono soggiorno-cucina più camera da letto matrimoniale e bagno. Altri due mini appartamenti hanno invece la camera matrimoniale, uno scalda vivande e il bagno per disabili".

A fine giugno dello scorso anno è partita la prima Settimana al mare per anziani. In tre mesi l’associazione ha ospitato circa 350 persone grazie anche alla collaborazione con l'Amministrazione comunale e all'impegno dei volontari.

“Da metà giugno riapriremo la struttura - ha proseguito la presidente - La nostra iniziativa prevede l'arrivo in struttura il lunedì mattina e la partenza il sabato mattina, in modo da permettere a chi vuole trascorrere il fine settimana di trovare posto da noi. Offriamo l'ospitalità con colazione, pranzo e cena, salviette e lenzuola e perfino il posto in spiaggia con ombrellone e due lettini. Abbiamo un cuoco che è un volontario interno alla struttura e può accogliere eventuali richieste. Il nostro non è un albergo, ma alla fine di tutti i lavori diventerà una casa per vacanze che sarà aperta 365 giorni all'anno. In più la sera avremo anche l'animazione da parte di alcuni ragazzi e ragazze. Un'azienda di Milano ci ha donato un'azienda per fare i pop corn e li offriremo su offerta a chi fa la passeggiata a Caorle".

In autunno ripartiranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento, per alzare di un piano l’edificio e installare un ascensore.