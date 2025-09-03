Dopo la pausa estiva riprendono domani, giovedì 4 settembre 2025, le uscite dei gruppi di cammino.

Da domani ripartono i gruppi di cammino

Il Comune di Pontevico, ha ripreso quanto attivato lo scorso marzo: i Gruppi di Cammino: l’iniziativa locale promossa da Ats Brescia per favorire l’attività fisica e la socializzazione tra i cittadini.

Dato il caldo estivo erano temporaneamente state sospese, sino a domani, giovedì 4 settembre, quando il tutto riprende alle 9 del mattino. Ora ogni lunedì e giovedì allo stesso orario per tutto il mese di settembre, si uscirà a camminare insieme. Da ottobre ricominceranno anche i gruppi del pomeriggio in direzione Vincellate.

Come fare per parteciparvi

Per chi non fosse ancora iscritto può passare in Comune all’ufficio servizi sociali il martedì e il venerdì mattina e iniziare il suo percorso. l punti di ritrovo tradizionali sono piazzetta di San Fermo o piazza Maestà a seconda dei percorsi di circa 4-5 km. Per partecipare è sufficiente, dopo l’iscrizione in Comune, presentarsi al luogo di ritrovo.

Eventuali cambi di percorso, di orario o di programma, saranno resi noti in tempi brevissimi dai referenti organizzatori.