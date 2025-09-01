Countdown per la festa in Biolcheria 2025.

Festa in Biolcheria, il countdown

Grande attesa per la «Festa in Biolcheria». Prenderà il via tra pochissimi giorni, giovedì 4 settembre 2025, e proseguirà sino a domenica 7 settembre 2025 compresa, ed i partecipanti hanno già dato prova del loro entusiasmo.

Gli ingredienti

Dalla prima edizione del 1976 molto è cambiato ma i punti fermi sono rimasti: ottima musica, ottima cucina: ottimi casoncelli, ottimo spiedo e ottimo brasato con polenta. Sono questi gli ingredienti per attirare a sé partecipanti da ogni parte della Bassa e della provincia.

Questo week end non c’è spazio per la noia, si esce e si va in Biolcheria!