Evento

Countdown per la festa in Biolcheria 2025

Torna l'evento più atteso dell'anno nella comunità longhenese e della provincia

Longhena · 01/09/2025 alle 22:03

Festa in Biolcheria, il countdown

Grande attesa per la «Festa in Biolcheria». Prenderà il via tra pochissimi giorni, giovedì 4 settembre 2025, e proseguirà sino a domenica 7 settembre 2025 compresa, ed i partecipanti hanno già dato prova del loro entusiasmo.

Gli ingredienti

Dalla prima edizione del 1976 molto è cambiato ma i punti fermi sono rimasti: ottima musica, ottima cucina: ottimi casoncelli, ottimo spiedo e ottimo brasato con polenta. Sono questi gli ingredienti per attirare a sé partecipanti da ogni parte della Bassa e della provincia.

Questo week end non c’è spazio per la noia, si esce e si va in Biolcheria!

