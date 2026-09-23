Nel weekend del 26 e 27 settembre 2026, torna il mercato dell’handmade e del riciclo creativo, nella corte e nelle sale del maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana.

“Cose mai viste” al Castello di Padernello

Economia circolare, lavoro manuale e creatività: sono questi gli ingredienti di “Cose Mai Viste”, che torna a colorare il Castello di Padernello per un weekend. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 il maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana ospita la mostra mercato dedicata all’handmade e al riciclo creativo, un appuntamento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo tra gli eventi dedicati all’artigianato. Nel cortile del castello e nelle antiche sale situate a piano terra, 40 espositori provenienti da diverse regioni presenteranno abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e complementi di design, tutti accomunati da un tratto distintivo: l’unicità. Ogni pezzo, dall’abito cucito a mano al portafogli nato dal riciclo, dal gioiello lavorato come esemplare irripetibile alle creazioni in vetro soffiato, fino alle sculture realizzate con materiali di recupero, racconta un processo artigianale che rifiuta la standardizzazione e guarda con attenzione alla sostenibilità.

Anche per i più piccoli

Ad accompagnare gli stand, i laboratori per i più piccoli a cura di Brescia Bimbi, la musica dal vivo sabato dalle 17 alle 20 con La Cameretta, i sapori della tradizione e sfiziosità per il palato con food truck pronti a offrire proposte gastronomiche e bevande per tutte le pause della giornata, i giochi in legno e i rompicapo di Nonno Mauro per tutta la famiglia e la possibilità di scoprire il borgo circostante in bici o in compagnia degli asinelli con l’Associazione Amici del Raglio. Per chi vuole scoprire anche l’anima storica del maniero, incluso nel biglietto d’ingresso alla manifestazione, sarà possibile visitare liberamente il Castello di Padernello con le sue antiche sale, vivendo un viaggio tra epoche diverse, storie, leggende e opere d’arte. Appuntamento dunque sabato 26 settembre dalle 11:00 alle 20:00 e domenica 27 settembre dalle 10:00 alle 20:00. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro, mentre l’accesso è gratuito per i visitatori fino a 14 anni.