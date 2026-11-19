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É scattato ufficialmente il conto alla rovescia verso il Natale e la magia che ne consegue. Non c’è nulla di meglio, in questo periodo, che ritagliarsi del piacevole tempo libero, magari proprio nel fine settimana, per godere al massimo della magia tipica di questa pagina così magica dell’anno. Ecco quindi per voi, come ogni settimana, una selezione di eventi in programma sul territorio.

Brescia

Cose mai viste

Appuntamento sabato 21 e domenica 22 novembre 2026: con la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l’edizione autunnale il mercato dell’handmade, del riuso e della creatività, Cose mai viste, che porta la sua proposta all’interno degli spazi unici del Museo Diocesano di Brescia, in via Gasparo da Salò.

Nel week end il mondo di Cose Mai Viste si ripresenta dopo le ultime edizioni sul territorio, al Castello di Padernello e alla Rocca di Lonato, e in città, tra Carme, Tenuta Urbana e il Museo stesso, che hanno visto crescere la comunità di espositori e di pubblico a dimostrazione di quante attività economiche di valore si possano effettuare attraverso il riutilizzo di materie e prodotti, valorizzando la creatività tutta italiana di oggetti unici e irripetibili, personalizzati e su misura.

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Swing Heritage

Sabato 21 novembre 2026, alle 20.30, l’Auditorium San Barnaba di Brescia, in corso Magenta 44, ospiterà Swing Heritage numero 6, lo spettacolo benefico organizzato da Note per il Mondo ETS, che proprio quest’anno celebra il traguardo dei 25 anni di attività.

L’iniziativa è dedicata al sostegno di ACTIVE, progetto della Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, che si rivolge alle donne operate per carcinoma mammario, con particolare attenzione al ruolo dell’attività fisica, dell’alimentazione e degli stili di vita nel recupero del benessere.

Lonato del Garda

Voci di donna per Festival Suoni e Sapori del Garda

Appuntamento domenica 22 novembre 2026 alle 17 nella sala consiliare Andrea Celesti di Lonato del Garda: il concerto è parte del calendario del Festival Suoni e Sapori del Garda. Una data, quella del 22 novembre, che anticipa di pochi giorni la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tradizionalmente celebrata il 25 novembre di ogni anno. Clicca qui per saperne di più.

Marone

Festa dell’Olio Novello

Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 torna la tradizionale “Festa dell’olio novello”, la rassegna dedicata al suo prodotto principe ed a tutte le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. L’evento si svolgerà interamente sul Lungolago Marconi, il “salotto” di Marone, con oltre quaranta espositori non solo di olio EVO ma di prodotti tipici. Numerose le iniziative organizzate per celebrare l’evento con convegni, show cooking, degustazioni ed assaggi, eventi musicali ed uno spettacolo pirotecnico. Per l’occasione verrà allestita in piazza una tensostruttura riscaldata per permettere di svolgere al meglio i convegni e gli show cooking.

Toscolano Maderno

Le affinità elettive – mostra

«Le affinità elettive» di Salvatore Montemagno alla biblioteca A. Rosmini di via Solino 14 da sabato 14 novembre a martedì 8 dicembre 2026. Il pubblico fruitore della mostra si troverà dinnanzi a opere frutto di un’attenta ricerca visiva legata al realismo metafisico e alla ritrattistica fine art.

La Giornata Nazionale dell’Albero all’Orto Botanico G.E. Ghirardi con “Racconti di Alberi e di uomini”

Appuntamento sabato 21 novembre 2026 dalle 10.30 alle 17 all’Orto Botanico G.E. Ghirardi di Toscolano Maderno (Via Religione 25), in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero con “Racconti di Alberi e di uomini”, una giornata speciale dedicata alla scoperta del mondo degli alberi attraverso arte, scienza, passeggiate e attività sensoriali. Un’occasione per osservare la natura con occhi diversi, lasciarsi sorprendere dai suoi segreti e riscoprire il valore degli alberi nel nostro ambiente e nella nostra vita. Clicca qui per saperne di più.

Articolo in aggiornamento.

In evidenza un’immagine creata cin l’intelligenza artificiale.