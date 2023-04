Grande traguardo per il gruppo della maglia di Provaglio, che si ritrova ogni giovedì sera in municipio per confezionare le strisce all’uncinetto o ai ferri per l’evento "Cinquanta Miglia, Insieme nella catena umana", organizzato dall’associazione Viva Vittoria per l’anno della Cultura tra Bergamo e Brescia. Il sodalizio ha già consegnato 900 strisce e continuerà a produrne fino alla fine del mese, quando è stato fissato il termine ultimo per la consegna.

Consegnate 900 strisce in maglia per la Catena umana

L'Amministrazione del sindaco Enzo Simonini ha voluto ringraziare "tutte le persone che hanno collaborato, nel gruppo e da casa, chi ha attaccato i bottoni, chi ha addolcito le serate con golosità nostrane, chi ha scattato le fotografie per documentare il lavoro, Edi e Barbara del calzificio Bianchi che hanno donato la lana e le signore di Monticelli Brusati e di Sulzano per il loro contributo alla realizzazione delle strisce".

La raccolta continua fino al 30 aprile: chi avesse ancora strisce le può portare in Comune, all'ufficio Protocollo oppure all'ufficio Cultura.