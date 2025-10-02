“Concerto per la Pace” nella Pieve di Santa Maria Vecchia di Gussago.

A Gussago

Appuntamento sabato 4 ottobre 2025 alle 20.30 nella Pieve di Santa Maria Vecchia di Gussago, un evento che unisce musica e poesia in un messaggio contro ogni forma di guerra. Protagonisti della serata saranno il Maestro Giulio Tampalini, chitarrista di fama internazionale, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali e autore di oltre 45 dischi e la Prof.ssa Rossella Zanini, già docente di Lingue e Letterature straniere e vincitrice di riconoscimenti letterari, che leggerà testi poetici di Bertolt Brecht, Pablo Neruda, Wisława Szymborska e Jorge Carrera Andrade.

Concerto per la Pace

L’iniziativa si inserisce nella cornice tardo medievale della Pieve di Santa Maria Vecchia, luogo di profondo significato storico: proprio qui, nell’ottobre 1313, dopo anni di sanguinose lotte tra Guelfi e Ghibellini, fu siglata la “Pace di Gussago”. La scelta di questa sede per il “Concerto per la Pace” assume quindi un valore simbolico particolare, richiamando un luogo che nel corso dei secoli ha rappresentato la volontà di superare i conflitti attraverso il dialogo e la riconciliazione.

“La cultura ha il compito di costruire ponti e diffondere messaggi di pace”, dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Gussago Simone Valetti. “Questo evento rappresenta un’occasione preziosa non solo per la qualità artistica degli interpreti, ma soprattutto per il tema che porta con sé: un richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi nel rifiutare la violenza e promuovere il dialogo. Il messaggio della serata sarà universale e apolitico, rivolto all’umanità intera al di là di ogni schieramento.”

Ingresso libero

Il concerto è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gussago in collaborazione con la Parrocchia. L’ingresso è libero.