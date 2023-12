Concerto Lirico a Gussago, in scena il Coro Lirico Bresciano e l'Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici.

Il Comune di Gussago saluta l’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura con uno speciale concerto lirico in programma martedì 26 dicembre 2023 alle ore 20.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Protagonisti della serata, presentata da Fabio Larovere, il Coro Lirico Bresciano “Giuseppe Verdi” e l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, diretti da Edmondo Mosè Savio, con la partecipazione del soprano bresciano Marta Mari, artista di carriera internazionale.

Canteranno anche il mezzosoprano Ilariandrea Tomasoni, il tenore Simone Fenotti, i baritoni Riccardo Certi e Narcisse Monga. La serata, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta e con l’Associazione Lirico Culturale “LiricArte”, è a ingresso libero. Nel programma spiccano due opere sacre del grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti: il “Credo” e l’”Ave Maria”, ma ci sono anche pagine che celebrano il mistero del Natale, da “Adeste fideles” a “S’accese un astro in ciel” di Georg Friedrich Handel, al “Cantique de Noel” di Adolph Adam. La serata sarà caratterizzata poi dall’esecuzione di alcuni brani operistici: “Agnus Dei” dalla Petite messe Solennelle e il finale dall’opera “Guglielmo Tell” di Gioachino Rossini, “Angele Dei” da “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli.

Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici

L’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici è nata nel 2006 su iniziativa di alcuni musicisti mantovani che con entusiasmo hanno voluto creare un gruppo di professionisti volto a valorizzare il territorio mantovano dal punto di vista artistico e musicale. Lo stesso nome scelto per l'ensemble ha profonde radici e legami con il territorio che rappresenta.

La sua struttura flessibile permette di eseguire programmi sinfonici, operistici, di musiche da film e di musica moderna che necessitano di un organico più complesso fino ad arrivare a formazioni più ristrette. L'Orchestra fin da subito ha mostrato eccellenti doti di versatilità e grande professionalità dei propri componenti, il tutto unito ad un grande spirito di squadra, partecipazione ed entusiasmo nell'affrontare i diversi progetti musicali. Il fiore all'occhiello dell'Orchestra è la salda e vasta esperienza nel campo Operistico; l'ensemble ha in repertorio le principali opere di cartellone di Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Mozart, Mascagni e molti altri, sia in versione originale che con adattamenti per piccolo gruppo.

Coro Lirico Bresciano "Giuseppe Verdi"

Il Coro Lirico Bresciano “Giuseppe Verdi” è stato costituito nel 2000 dalla collaborazione di ex coristi del Teatro Grande di Brescia con coristi provenienti da altre compagini musicali locali. Oggi il Coro è composto da oltre ottanta coristi organizzati in sette sezioni vocali. In questi anni il livello tecnico-musicale del Coro, sotto la direzione del M° Edmondo Savio e il costante impegno dei coristi, è andato aumentando tanto da ottenere un buon apprezzamento di critica e di pubblico. Si propone con un repertorio, in prevalenza tratto dal melodramma italiano dell' 800, composto da oltre sessanta brani e opere complete (Aida, Traviata, Rigoletto, Cavalleria Rusticana, Carmine Burana e Nona Sinfonia di Beethoven). In questi anni di attività ha eseguito più di cento concerti in Lombardia, Veneto e Campania.

Marta Mari

Nata a Brescia nel 1992, Marta Mari all’età di undici anni inizia a suonare il pianoforte, e nel 2015 consegue con il massimo dei voti la laurea magistrale in canto presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, sotto la guida di Cristina Pastorello. Partecipa a varie masterclass, tra cui quelle con Françoise Ogèas, Kristjan Jòhannsson e Rajna Kabaivanska. Negli ultimi anni si perfeziona con Daniela Dessì. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra i quali lo «Zandonai», lo «Spiros Argiris» e il «Magda Oliviero», nel 2014 al Carlo Felice di Genova partecipa a Madame Butterfly, a fianco di Daniela Dessì e Fabio Armilliato, e alle Nozze di Figaro. Nel 2015 canta a Piacenza nell’Amico Fritz di Mascagni sotto la direzione di Donato Renzetti. L’anno successivo è Liù in Turandot al Petruzzelli di Bari. Nel 2017 incarna Azema nellaSemiramide diretta da Gustav Kuhn e Berta nel Barbiere di Siviglia a Sassari. Nel 2018 è Suor Angelica al Lirico di Cagliari diretta da Donato Renzetti e Azema nella Semiramide di G. Rossini al Teatro “La Fenice”di Venezia diretta d Riccardo Frizza. Nel 2019 è Mimì ne La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli e Leonora ne Il Trovatore di G. Verdi. Sempre nello stesso anno è Contessa ne le Nozze di Figaro al Teatro Goldoni di Livorno e Lola nella Cavalleria Rusticana e Suor Angelica in Suor Angelica al Teatro Coccia di Novara. Nel 2020 è Violetta ne La Traviata di G.Verdi al Teatro lirico di Cagliari diretta dal M° Fabrizio Maria Carminati. A gennaio 2021 canta come soprano solista nella Sinfonia n 9 di L. van Beethoven al Teatro Lirico di Cagliari diretta dal M° Fabrizio Mari Carminati. Ad Agosto 2021 canta “Madama Butterfly” (Cio-cio san) di G. Puccini al Luglio Musicale Trapanese. Ad ottobre 2021 canta come soprano solista in diversi concerti organizzati dall’ambasciata italiana in Romania, ucraina e Tunisia sotto la direzione del Maestro Lorenzo Tazzieri. A gennaio 2022 ha cantato “Cecilia” ( Cecilia) di Licinio Refice al Teatro Lirico di Cagliari.

Edmondo Savio

Edmondo Savio, nato a Manerbio (Brescia Italia) il 21 dicembre 1969, ha compiuto gli studi di pianoforte sotto la guida dei Maestri S. Marengoni e E. Firmo. Si è diplomato con il massimo dei voti presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano, dove si è specializzato nell'esecuzione, armonizzazione e direzione del repertorio gregoriano. Ha al suo attivo numerosi concerti con formazioni di musica cameristica, strumentali e vocali, e aggiunge l'attività come direttore d'orchestra in diverse formazioni con vasto repertorio.

Selezionato fra i migliori 12 partecipanti ai Corsi Internazionali per Direttori d'Orchestra presso il Teatro di Como, dedicato al M° F. Ferrara sotto la guida del M° L. Salomon, ha partecipato al corso quinquennale per direttore d'Orchestra H. Swarowski a Vimodrone (Milano) sotto la guida del M° J. Kalmar. Organista e direttore di coro, vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali, fra cui: il 2° assoluto (93/100) al Concorso Nazionale di Genova "Giovani Emergenti" (1992); 1° assoluto (100/100) al Congresso Internazionale città di Stresa (1996); 1° assoluto al Concorso Nazionale di Manerbio (categoria duo con pianoforte con al flauto A. Citterio).