Concerto delle Palme a Gussago il primo aprile 2023.

Concerto delle Palme nella settecentesca cornice della Chiesa Parrocchiale

Il Concerto delle Palme sarà ospitato nella splendida cornice settecentesca della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta grazie all’ospitalità del Parroco Don Renato Musatti. La serata presentata da Alberta Ardenghi prenderà il via con l’Orchestra Calliope che sarà protagonista dell’evento insieme al Coro Calliope con la direzione del Maestro Fabrizio Zanini. Inoltre vi sarà la partecipazione del soprano Alessandra Rizzini e del tenore Nicolas Resinelli: i due giovanissimi si sono già distinti nel panorama bresciano in numerosi concerti. Gli arrangiamenti strumentali saranno a cura di Adalberto Guida. Il programma proposto in questa occasione prenderà spunto dal periodo quaresimale che stiamo vivendo e che culminerà nella Settimana Santa durante la quale si ripercorrono le tappe che hanno caratterizzato gli ultimi giorni di Gesù, dalla sua passione, alla morte in croce ed infine alla resurrezione.

Il programma

Il programma si dipanerà tra brani di incredibile intensità e dolcezza quali Ave Maria di Caccini/Vavilov, Agnus Dei di Bizet, Dulcis Christe di Grancini, Pie Jesu di Fauré, Panis angelicus di Franck e parti strazianti come Stabat mater di Kodály, Ave verum corpus di Mozart. Dello stesso compositore, dal Requiem, potenti e tragici il Dies irae, Rex tremendae, Lacrimosa. Il compendio di tutta la Settimana Santa sarà espresso con la proposta di Crucem tuam di Tonelli, altro compositore bresciano. Con gli esuberanti Gloria in excelsis Deo di Vivaldi e Cantate Domino di Haendel si chiuderà il concerto.