l'iniziativa

Ideata dal Circolo dei Lavoratori di Iseo, diventerà una mostra a colori e parole.

Come la immaginano la felicità i bambini e i ragazzi? Come la rappresenterebbero in un disegno o in un pensiero?

Fino al 5 giugno il Circolo dei Lavoratori di Iseo raccoglierà i disegni e i pensieri dei giovanissimi fino ai 15 anni che desiderano far conoscere ad altri ragazzi e agli adulti le loro emozioni, i loro pensieri e le loro speranze nell’ambito dell’iniziativa "Disegni e pensieri di felicità".

Come vedono i ragazzi la felicità? Si raccolgono disegni e pensieri

La raccolta di disegni e pensieri, dal titolo "Felicità: la vedo e la penso così", diventerà una mostra che sarà visitabile dall’11 giugno all’1 luglio sulle pareti del Circolo negli orari e giorni di apertura. L’esposizione sarà inaugurata domenica 12 giugno alle 16, preceduta da uno spettacolo dei burattini di Giancarlo Charlie Consoli (alle 15) e seguita dalla presentazione del libro "La Resistenza spiegata ai bambini", con la presenza dell'autrice Francesca Parmigiani. Una copia del libro sarà donata dal Circolo ai ragazzi presenti e partecipanti alla mostra.

I disegni e/o i pensieri dovranno essere prodotti su foglio in formato A4 o A3 e consegnati prendendo appuntamento telefonico al 335.5681561 o al 348.7433837 e dovranno essere correlati da un titolo, dalle generalità dell'autore (non obbligatorio) e da un recapito a cui rivolgersi per la restituzione. Verrà richiesta la firma di un genitore o tutore maggiorenne a titolo di liberatoria. I dipinti e/o i pensieri saranno poi riconsegnati ai legittimi proprietari al termine della mostra o se gradito dagli stessi, donati al Circolo Lavoratori Iseo.