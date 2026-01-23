Un incontro pratico e concreto dedicato a chi ama le piante… ma spesso non viene ricambiato. A Castello Quistini, antica dimora nel cuore di Rovato, arriva l’evento intitolato “Come non uccidere le tue piante in casa”, un incontro guidato da Rachele Nicoli Cristiani, architetto paesaggista, per imparare davvero a prendersi cura delle piante da appartamento.

Come non uccidere le piante in casa: un incontro a Rovato

Appuntamento sabato 24 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 a Castello Quistini, in via Sopramura. Durante l’incontro si affronteranno in modo semplice e accessibile tutti i temi fondamentali: come riconoscere i segnali che una pianta ci manda, quanta acqua darle (e quando), se e quali fertilizzanti utilizzare, come pulirla correttamente, dove posizionarla in casa e quali sono gli errori più comuni che ne compromettono la salute. Non mancheranno consigli pratici e piccoli trucchi, con un’attenzione speciale alla stagione invernale, per riuscire a mantenere un angolo verde rigoglioso anche nei mesi più difficili dell’anno. Un appuntamento pensato per chi desidera trasformare la propria casa in un vero giardino d’interno, con maggiore consapevolezza, meno sensi di colpa e piante finalmente felici.

Per maggiori informazioni e iscrizioni si consiglia di vistare il sito di Castello Quistini.

Ospite Rachele Nicoli Cristiani

Architetto paesaggista, artista e progettista visionaria, Rachele Nicoli Cristiani collabora con importanti realtà nel campo della progettazione del verde e della sistemazione paesaggistica. Si occupa di interni e spazi abitativi secondo la filosofia del benessere ambientale, con un’attenzione particolare agli healing gardens, all’ortoterapia e alla progettazione per utenze fragili. Da queste esperienze nascono percorsi formativi e incontri di avvicinamento alla natura, alla sensorialità e ai materiali naturali, rivolti ad adulti e bambini.

Gli eventi fioriscono a Castello Quistini

Castello Quistini conferma così la sua vocazione a ospitare esperienze formative che uniscono competenza, bellezza e benessere, in un contesto storico e naturale capace di ispirare nuovi modi di abitare e vivere la natura, anche tra le mura di casa.