Madrina ufficiale dell'evento è Giulia Gatta, il ricavato delle serata sarà devoluto a sostegno dei progetti dell’Associazione Brixia Smile e dei progetti solidali della stessa Associazione PGA

Collebeato: tutto pronto per “Pga in festa”.

Pga in festa a Collebeato

Appuntamento da venerdì 26 a lunedì 29 giugno 2026 con la festa istituzionale Pga in Festa organizzata dall’Associazione Pga (Per gli Altri) con il patrocinio del comune di Collebeato.

Madrina ufficiale dell’evento è Giulia Gatta, il ricavato delle serata sarà devoluto a sostegno dei progetti dell’Associazione Brixia Smile e dei progetti solidali della stessa Associazione PGA. Ogni sera, a partire dalle ore 19:30, sarà attivo un ricco stand gastronomico per accogliere i visitatori.

Il programma

Venerdì 26 giugno 2026 prevista la Serata Rock in Rosa: alle 21.30 al via la festa tutta la femminile con il concerto della band “Bad Reputation Girls”, per una serata all’insegna del grande rock degli anni ’80. Sabato 27 giugno 2026 la Serata Dance & terzo Settore, alle 17.30 la Tavola Rotonda con la partecipazione di associazioni ed esperti del Terzo Settore per un momento di confronto e approfondimento.Alle 21.30 spazio al divertimento e al ritmo con l’animazione e la musica e i dj Frankie Gada e Max Pederzini. Domenica 28 Giugno Serata Show Bresciana: alle 19:30 Grande *Cooking Show* sul palco con il celebre Chef Andrea Mainardi. A seguire estrazione della sottoscrizione a premi e l’esibizione live di Piergiorgio Cinelli. Lunedì 29 giugno 2026 serata Giovani (Organizzazione a cura di ThisOrient). Dalle 17 alle 21 Esibizione di Street Basket. Alle 19:30 Momento Spritz and Drink. Alle 21:15: chiusura in grande stile con gli sketch e i quiz dell’amatissimo trio comico Gli Autogol.