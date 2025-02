Chiari in festa per i Patroni

I giorni si contano sulle dita in attesa di uno degli eventi più importanti del calendario di Chiari.

Una rassegna ricca di eventi

La città si veste a festa e si prepara a celebrare i suoi Patroni con una rassegna ricca di momenti civici, musicali e spirituali in programma dal 14 al 16 febbraio e organizzati dal Comune e dalle realtà del territorio.

"San Faustino vive nel presente come eredità preziosa di antiche tradizioni locali che rafforzano il senso di comunità e di identità",

ha commentato il sindaco Gabriele Zotti, alla regia dell’evento assieme al vicesindaco e assessore al commercio Roberto Campodonico e al presidente del Consiglio comunale Claudio Prandelli, sottolineando però come la ricorrenza sia anche "un’occasione per guardare al futuro". Quest’anno, grazie all’impegno del consigliere Nadia Iore, la rassegna si arricchisce della collaborazione con la Confraternita dei Santi Faustino e Giovita di Brescia, che porterà a Chiari alcune iniziative per approfondire la conoscenza dei Santi Patroni, rendendola pioniera di una sinergia che si vuole estendere in tutta la provincia.

Il programma di venerdì 14

Si parte venerdì 14, alle 14, presso l’auditorium della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Città di Chiari, con la consegna agli studenti delle quinte del fumetto "Due di noi. Faustino e Giovita, Santi Patroni di Brescia": curata dal professor Angelo Baronio, fondatore della Confraternita, con disegni dell’illustratore Silvio Boselli e testi elaborati dalla professoressa Simona Gavinelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la graphic novel è stata pubblicata da Fondazione Civiltà Bresciana e ottenuto il Premio «Fede a Strisce» alla XX edizione del Festival Cartoon Club di Rimini, nella sezione dedicata al fumetto religioso, nel 2024. Sempre venerdì, alle 19.30, nel salone del Quadriportico del Museo della Città in Piazza Zanardelli si terrà la cerimonia di consegna dei Riconoscimenti Civici, seguita, alle 20.30, nella parrocchia intitolata ai Patroni, dalla conferenza sulla storia del Culto dei Santi Faustino e Giovita, con gli interventi del professore Baronio e di don Armando Nolli, ex vicario parrocchiale a Chiari, recentemente insignito del Grosso d’oro.

Il programma di sabato 15

Sabato 15 si entra nel vivo della festa e degli eventi, a partire dal centro storico dove dalle 9 alle 18 saranno presenti i mercatini di San Faustino organizzati dall’assessorato al Commercio in collaborazione con le botteghe di Chiari e le Quadre, con ben 60 espositori selezionati dalle province di Bergamo e Brescia e bancarelle di street food per tutti i gusti in piazza Zanardelli. Qui, sulla Torre civica, alle 9.30 si esibirà il Corpo Bandistico G.B Pedersoli, per poi sfilare per le vie del centro accompagnati dalle autorità civili e militari e dalle associazioni di volontariato. Alle 10.30 in Duomo verrò celebrata la Santa Messa con il tradizionale scambio di omaggi tra il sindaco e il parroco monsignor Gian Maria Fattorini, mentre alle 16.30 alla città verrà impartita la benedizione solenne con il prezioso Reliquiario dei Santi Patroni: un evento molto importante non solo per la valenza storica di questa opera (fu realizzata dell’argentiere bresciano Vincenzo Ellena nel 1792 per volere dell’allora prevosto di Chiari, Stefano Antonio Morcelli), ma soprattutto perché è una grande opportunità di aggregazione sociale e culturale. Cultura e spiritualità si fondono nella rassegna, durante la quale saranno il Museo della Città effettuerà delle aperture straordinarie (prenotazioni via mail a museo@comune.chiari.brescia.it), e dalle 15 alle 17 sarà anche possibile salire sulla Torre civica Civica con l’Associazione Il Faro 50.0 Per concludere in musica la giornata alle 20.45 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore si terrà il concerto della Piccola Accademia di Musica dell’Istituto San Bernardino, accompagnato dal coro di voci bianche «Il Mandarino» di Monza e del coro «Voci Balde» di Verona.

Il programma di domenica 16

Domenica 16 sarà una giornata dedicata alla conoscenza della città. Si parte alle 14.30 con la visita guidata nel Duomo di Chiari e, a seguire, con una bella passeggiata letteraria per il centro storico curata dal professor Paolo Festa, che a partire dal Palazzo Municipale alle 15.30 mostrerà tutti i luoghi di interesse per il culto del Martiri Patroni di Chiari. Alle 16, presso la fondazione Morcelli Repossi, verrà inaugurata la mostra «Incisioni», che raffigura gli episodi della leggenda di San Faustino e Giovita. Infine alle 17, presso l’auditorium Flavio Riva della Fondazione Morcelli Repossi andrò in scena la performance teatrale «Le voci dei Patroni», una lettura scenica sulle vite dei Santi Afra, Faustino e Giovita a cura del Centro Teatrale Bresciano.

Si accendono le luci del Lunapark

A contornare il tutto, come ogni anno, dal 7 febbraio fino al 2 marzo nel centro storico ci sarà il luna park. Quello dei Patroni, come ogni anno, sarà un fine settimana pieno, carico di eventi e sicuramente emozioni «che non sarebbe stato possibile senza l’aiuto e la collaborazione delle associazioni clarensi - ha commentato il vicesindaco Campodonico - Un particolare ringraziamento va alle Quadre e ai Gruppi Alpini, a Protezione Civile e all’Associazione Nazionale Carabinieri di Chiari che ci forniscono un prezioso supporto sia per la sicurezza pubblica che per la disponibilità nelle fasi di montaggio e smontaggio delle strutture per i mercatini in piazza e sul ring interno. Come Amministrazione, la solennità del Martiri Patroni Faustino e Giovita è punto di partenza del percorso che ci vede impegnati ad ottenere da Regione Lombardia Il Riconoscimento della qualifica di manifestazione locale per la Fiera di Chiari del 15 febbraio»