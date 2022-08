"Cena dell'Acqua, Cena in Blu": la prima edizione è un successo

Si è tenuta ieri (sabato 27 agosto 2022) a Seniga la prima edizione della "Cena dell'Acqua, Cena in Blu" nel cortile antistante Villa Fenaroli in via G. Marconi.

Grande soddisfazione

L'evento ha riscosso una numerosa partecipazione, grande soddisfazione dell'Amministrazione che ha organizzato l'evento. La finalità della manifestazione è stata quella di creare un evento conviviale per la cittadinanza. Il nome "Cena in Blu" deriva direttamente dal fiume Oglio, non solo un corso d'acqua ma un vero e proprio simbolo identitario del paese.

Regole: abbigliamento e allestimento tavoli

I partecipanti hanno dovuto osservare un particolare dress code, tutti rigorosamente in blu, concessa una nota di azzurro o bianco nell'allestimento dei tavoli. L'organizzazione ha previsto che fossero i partecipanti ad occuparsi del necessario per la cena. Particolare importanza è stata data alla decorazioni dei tavoli, obbligatoria infatti almeno una candela per tavolo. Ad allietare la serata il maestro Renato Cinelli.