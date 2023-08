Canto del Gallo Run: in scena l'ottava edizione.

Canto del Gallo Run, in scena l'ottava edizione

Prenderà il via domani (venerdì 25 agosto 2023) a partire dalle 19. La manifestazione di carattere ludico - motoria non competitiva andrà in scena all'oratorio di San Gallo di Botticino. Il percorso si estende per otto chilometri tra sterrati e sentieri.

Accessibile a tutti

Il percorso è accessibile a tutti, sono consigliate scarpe da trekking non sarà possibile portare passeggini. Previsti inoltre premi per i primi tre classificati per la categoria maschile e per quella femminile. Ad essere premiati saranno anche i tre gruppi più numerosi così come per i primi podisti (maschi e femmine) della frazione.

In evidenza un'immagine delle precedenti edizioni