"Botticino Visitor Center" e taglio del nastro della mostra di G.B. Tregambe a Botticino

Botticino Visitori Center e taglio del nastro della mostra di G.B.Tregambe a Botticino.

Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023

L’Amministrazione comunale, in occasione di “Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023” intende valorizzare e promuovere il patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio. Paese alle porte di Brescia, Botticino è famoso nel mondo per il suo marmo, conosciuto fin dai tempi dei Romani: per il suo vino, tra i primi DOC italiani; per la manifattura tessile, che intreccia forme di antesignano welfare per la donna di fine Ottocento. Risorse che oggi rappresentano il carburante necessario ad alimentare il motore della produzione culturale contemporanea. Il comune di Botticino vanta una storia e una ricchezza tali da porsi come polo di interesse e di attrattiva. In questo contesto è stato realizzato presso il Museo del Marmo Botticino, il Botticino Visitor Center, un contenitore multimediale un diverso modo di raccontare e far conoscere il territorio che offre al visitatore la possibilità di scoprire tesori e tipicità presenti sul territorio: marmo, vino e calze.

Botticino Visitor Center

La presentazione del Botticino Visitor Center è in programma per sabato 4 febbraio alle 17: il progetto è stato realizzato dal Comune di Botticino, Assessorato alla cultura, grazie anche al contributo di Regione Lombardia Bando All-attrattività locale Lombardia, con il patrocino della Provincia di Brescia e con il sostegno dei partner culturali CFP Vantini e Ecomuseo del Botticino. Seguirà degustazione Botticino doc.

Inaugurazione mostra dell'incisore G.B. Tregambe

Presso il Museo del Marmo Botticino è stata poi organizzata una mostra dedicata all’incisore Botticinese G.B.Tregambe, l'appuntamento è per sabato 4 marzo 2023 alle 17. La mostra si intitola "La Coscienza del Segno - Oltre l’orizzonte dell’opera incisa”, che vedrà esposte per la prima volta le schede critiche di tutte le sue opere, con l’obiettivo di dare un ordine all’opera del Maestro. Sarà possibile visitare la mostra fino al 3 dicembre 2023. La mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Brescia e dell’utilizzo del logo ufficiale di BgBs capitale della cultura 2023, oltre al patrocinio gratuito della Provincia di Brescia e di Regione Lombardia. L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata dal Duo Euterpe Clarinetto e chitarra, Stefano Gamba, clarinetto e Camilla Finardi, chitarra. Il duo proporrà brani di facile ascolto, dalle colonne sonore più celebri a composizioni ritmate quali tango, standard jazz, ragtime... in un potpourri raffinato ed irresistibile, in cui tutti potranno "ritrovarsi".

Iniziative in programma

Il 12 marzo, Lara Contavalli permetterà di riscoprire la fervente attività artistica che ha contrassegnato la frazione di Botticino Mattina tra il XVI e il XIX secolo. L’attività consiste in una visita guidata in cui sarà possibile visitare Palazzo Negroboni -il palazzo comunale, la chiesa dei Santi Faustino e Giovita e quella di San Nicola, passeggiando attraverso vigneti e paesaggi di cava. A seguire è prevista una visita alle Cantine Noventa, con degustazione di vino Botticino DOC. La partenza e il rientro avverranno presso Palazzo Negroboni.

Il 19 marzo, Luciano Pea conduce presso il Museo del Marmo Botticino, il laboratorio didattico per bambini Lo studio dell’incisore, in cui sarà data la possibilità di capire come veniva organizzata la tecnica dell’incisione attraverso i suoi strumenti fondamentali, partendo dal torchio, arrivando all’inchiostro. Seguirà visita alla mostra di G.B.Tregambe.

Il 16 aprile, Lara Contavalli ci guiderà in una passeggiata che da Palazzo Negroboni giungerà alla chiesa di San Faustino al Monte, dominando la Valverde. I visitatori potranno avvicinarsi a questo gioiello romanico-lombardo scoprendo aneddoti e curiosità legate al bene artistico e alla località. A seguire è prevista una sosta alle Cantine Felice Scarpari, con degustazione di vino Botticino DOC e rientro in Comune per la visita all’antica pala d’altare dedicata ai santi martiri.

Il 30 aprile, Luciano Pea conduce una visita guidata per famiglie della mostra La coscienza del segno di Girolamo Battista Tregambe presso il Museo del Marmo Botticino. In seguito, sarà possibile partecipare al laboratorio didattico per bambini Lo studio dell’incisore, per conoscere la tecnica dell’incisione attraverso i suoi strumenti fondamentali, partendo dal torchio, arrivando all’inchiostro.

Lunedì 1° maggio, visita guidata al Museo del Marmo, a cui seguirà una passeggiata in Cava che terminerà con la premiazione al concorso “Narrare il lavoro tra tecnica e tecnologia – la storia del lavoro a Botticino”, dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado del paese.

Il 7 maggio, Lara Contavalli ci guiderà in una visita alle opere marmoree della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e in una passeggiata nella frazione di Botticino Sera, alla scoperta delle curiosità inerenti la storia delle antiche filande locali. A seguire è prevista la visita alle Cantine Franzoni Emilio (ex filanda Tadini), con degustazione di vino Botticino DOC. La partenza e il rientro sono fissati in Piazza IV Novembre.

L’11 giugno, Lara Contavalli ci guiderà una visita guidata a S.Eufemia Dalla Fonte, un viaggio nel medioevo, dove la presenza dei monaci di Benedetto, il Santo Patrono dell’Europa, seguendo la famosa regola ridisegna il territorio. Anche l’area di Botticino è stata segnata dalla loro presenza, e proprio nello spazio oggi sede del Museo 1000miglia è raccontata la loro storia fatta di lavoro, preghiera e concessioni. Lungo l’antica via Emilia gallica, naturale prosecuzione dell’antico decumano massimo, il monastero ancora oggi si svela: dall’antica chiesa romanica di San Pancrazio alla segreta fonte che ha dato il nome all’abitato. A seguire è prevista una visita alle Cantine Tognazzi, con degustazione di vino Botticino DOC. Partenza dal Monastero di S.Eufemia.

Il 9 luglio, visita guidata con Lara Contavalli e Maurizio Bettinzoli, dal titolo Brixia di bianco vestita. Se nel territorio di Botticino si cava la pietra, è a Brescia che il prezioso materiale costruisce la storia della Leonessa d’Italia attraverso le sue architetture più importanti. L’evento propone un percorso che permetterà di scoprire i principali beni culturali di Brescia costruiti in marmo Botticino, partendo dal più antico Tempio Capitolino, fino ad arrivare ad una delle chiese più rappresentative del territorio: la Basilica di San Faustino Maggiore. A Botticino si potranno conoscere le origini del marmo, presso il Museo e la Cava.

La prima visita è prevista alle ore 10.00; la seconda alle ore 16:00.

Il 6 agosto, il Comune di Botticino ripropone la visita guidata da Lara Contavalli e Maurizio Bettinzoli, dal titolo Brixia di bianco vestita. Se nel territorio di Botticino si cava la pietra, è a Brescia che il prezioso materiale costruisce la storia della Leonessa d’Italia attraverso le sue architetture più importanti. L’evento dà la possibilità di compiere un percorso alla scoperta dei principali beni culturali di Brescia costruiti in marmo Botticino, partendo dal più antico Tempio Capitolino, fino ad arrivare ad una delle chiese più rappresentative del territorio: la Basilica di San Faustino Maggiore. A Botticino si potranno conoscere le origini del marmo, presso il Museo e la Cava.

La prima visita è prevista alle ore 10:00; la seconda alle ore 16:00.

Il 16 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, verrà riproposto presso il Museo del Marmo Botticino, il laboratorio didattico per bambini dal titolo Lo studio dell’incisore, condotto da Luciano Pea per conoscere la tecnica dell’incisione attraverso i suoi strumenti fondamentali, partendo dal torchio, arrivando all’inchiostro. Seguirà visita alla mostra di G.B.Tregambe

Domenica 8 ottobre, in occasione della tradizionale giornata nazionale FAMU, il Comune di Botticino organizza un laboratorio per famiglie presso il Museo del Marmo.

Il 22 ottobre, il Comune di Botticino ripropone la visita guidata da Lara Contavalli e Maurizio Bettinzoli, dal titolo Brixia di bianco vestita. Se nel territorio di Botticino si cava la pietra, è a Brescia che il prezioso materiale costruisce la storia della Leonessa d’Italia attraverso le sue architetture più importanti. L’evento dà la possibilità di compiere un percorso alla scoperta dei principali beni culturali di Brescia costruiti in marmo Botticino, partendo dal più antico Tempio Capitolino, fino ad arrivare ad una delle chiese più rappresentative del territorio: la Basilica di San Faustino Maggiore. L’itinerario partirà da Botticino, dove si potranno conoscere le origini del marmo, presso il Museo e la Cava, alle ore 10:00.

A seguire, ci sarà la possibilità di degustare il tradizionale spiedo bresciano. La visita proseguirà a Brescia alle ore 15:00.

Il 12 novembre alle ore 10:00, Maurizio Bettinzoli ci condurrà in una visita guidata del Museo e della Cava di Botticino. A seguire, alle ore 15:00, sarà possibile proseguire la visita con Lara Contavalli presso il Cimitero Vantiniano di Brescia, edificato in marmo Botticino Classico, primo cimitero monumentale in Europa, progettato dall’architetto Rodolfo Vantini. Visitare il Vantiniano offre la possibilità di compiere un triplice viaggio: nella storia dell’urbanistica, nella storia della città e delle persone che qui riposano e nell’arte, poiché le innumerevoli opere presenti lo rendono una vera e propria galleria a cielo aperto.

Il 3 dicembre, in occasione della chiusura della mostra La coscienza del segno, dedicata all’artista Girolamo Battista Tregambe, il Museo del Marmo di Botticino organizza un’ultima visita guidata della stessa. A seguire, verrà riproposto il laboratorio didattico per bambini Lo studio dell’incisore.

L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito