Barbariga: al parco Don Luigi Andeni lo yoga dolce per la terza età.

Da mercoledì 6 maggio a venerdì 24 giugno 2026 per tutti i mercoledì dalle 9.30 il parco Don Luigi Andeni ospiterà lezioni di yoga dolce per la terza età. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa, organizzata dal comune di Barbariga, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’insegnante Tatiana Aliprandi.

“La pratica si svolge principalmente da seduti con movimenti lenti e guidati, pensati per rispettare ogni limite e accompagnare il corpo con gentilezza – hanno spiegato gli organizzatori -. Attraverso piccoli movimenti si risvegliano le articolazioni, si sciolgono le tensioni e si alleggeriscono i dolori, senza mai forzare”.