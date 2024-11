"Bambine Care": sabato 23 novembre in scena al Teatro Le Muse di Flero

"Bambine Care", sabato 23 novembre 2024 alle 21, al Teatro le Muse di Flero, lo spettacolo a ingresso libero di Francesca Imperadori e Salvatore Valentino, con Valeria Battaini, Francesca Imperadori e Anna Scola, regia Salvatore Valentino.

“Ecco qua, vedete cosa mi hanno fatto? Ce l’hanno fatta a inculcarmi l’odio. Ma io me ne accorgo e allora lo sputo fuori. Per quello quando mi chiedono come faccio ad essere così allegra nonostante tutto quello che ho vissuto, io dico sempre che la mia vita alla fine non è stata una storia di odio, ma una storia d’amore”.