"Avanti un Altro!", il bresciano Cesare Pilotti protagonista del game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e con Luca Laurenti.

"Avanti un Altro", la serata di Cesare

Nella puntata andata in onda nella serata di ieri (martedì 10 gennaio 2023) (qui la puntata intera) tra i concorrenti anche il bresciano Cesare Pilotti che si è così presentato:

"Vengo da Nuvolera, il paese del marmo e delle vacche - ha esordito - É da quando sono piccolo che vivo in mezzo agli animali perché lavoro in ambito agricolo. L'agricoltore non è solo lavoro ma, a pare mio, uno stile di vita perché sei sempre a contatto con la natura e gli animali. Il più delle volte il lavoro è duro, non hai orari e magari sei anche da solo. Quindi capita di improvvisarti veterinario, muratore e ragioniere".

Accede al gioco finale

Dopo le presentazioni iniziali è entrato nel vivo del gioco che lo ha portato ad arrivare al gioco finale (vedi qui) con un montepremi di 195mila euro: una vera prova di concentrazione e nervi. Al concorrente vengono infatti poste una serie di domande con due opzioni di risposta, una corretta e l'altra errata, la risposta da dare è quella errata. Laddove il concorrente faccia il contrario il conduttore riparte dall'inizio mentre il tempo decresce inesorabilmente vendendo, di fatto, il montepremi andarsene. Cesare è riuscito a partecipare alla fase finale del gioco anche se non ha portato a casa il denaro.

Intenso e sentito il tifo per Pilotti, sul gruppo sei di Nuvolera se il giorno antecedente la puntata l'annuncio:

"Domani tutti sintonizzati su Canale 5 ad Avanti un Altro" ci sarà il nostro compaesano Cesare Pilotti. Facciamo tutti il tifo per lui!"

Il programma

Avanti un altro! è un gioco televisivo a premi, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci in onda su Canale 5. A condurre il programma a fianco di Paolo Bonolis anche il collega e amico Luca Laurenti, insieme a tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale: in caso di risposta sbagliata lasciano il posto al successivo sfidante.