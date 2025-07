Appuntamento con la 32esima edizione «Tutti in festa» a Ognato

Evento

Da segnare in agenda l’appuntamento dal 24 al 27 luglio. Non solo divertimento ma anche beneficenza per la comunità locale

Trentadue edizioni di «Tutti in Festa» a Ognato di Brandico . Da segnare in agenda l’appuntamento di quest’anno è fissato dal 24 al 27 luglio. La festa in scena in occasione del Santo Patrono è pronta per riconfermare il successo degli anni precedenti.

Dal 1992 sull’aia. Il primo anno in Cascina Toninelli con tanto di ruota della fortuna sulla pesa dei trattori e un primo rudimentale angolo birreria nei pressi degli essicatoi del mais. Il ristorante sotto il capannone in cemento, la cucina nella stanza del fattore. Area ballo l'aia immensa. Il secondo anno (1993) andò in scena in piazzetta del monumento degli Alpini. Il terzo anno (1994) e il quarto (1995) si tornò dai Toninelli ma 50 metri più a ovest. Dal 1996 al 2004 si andò a Ognato nella cascina Conti Bettoni, gestita dai Tomasoni. Dal 2005 ad oggi la sede ufficiale della festa è la cascina dei Conti Lechi.

Sono cambiate le aie e le cascine ma mai la macchina organizzativa che non si ferma mai. Nei momenti della festa scendono in campo dalle 110 alle 150 al servizio di oltre 700 posti a sedere ogni sera. Accorrono da tutta la provincia per le specialità bresciane e non come il baccalà, i casoncelli, le lumache e lo spiedo, per lo spazio cocktail e birreria e per le serate in musica dal liscio ai gruppi ai dj per i giovani.

Il tutto per sostenere le realtà sociali, solidali e associative di Brandico. Quanto raccolto infatti al netto delle spese viene devoluto interamente in beneficenza a sostegno di queste realtà.

Non mancate dunque alla 32esima edizione che prenderà il via dal 24 al 27 luglio. Giovedì sera “Cisco Band - Tributo 883” e “Mich Pilgrims e gli amari”, venerdì Nicola Congiu e “weeping dogs” sabato “Nomadi tribute band” e “Dj Niko” e l’ultima serata, quella di domenica, “Lara Agostini”. Ci si vede là!