"Angelo Inganni - Tra Brescia e Gussago", prorogata l'apertura al 7 gennaio 2024.

"Angelo Inganni - Tra Brescia e Gussago"

Un grande successo che ha visto sfiorare quota 10mila i visitatori della mostra «Angelo Inganni - Tra Brescia e Gussago (1850-1880), nello spirito di Gussago». La mostra si trova nella chiesa di San Lorenzo ed è stata promossa da parte del comune di Gussago. Un risultato inatteso che ha spinto a prolungare il periodo di apertura dell'installazione (avrebbe dovuto chiudere il 26 dicembre dicembre 2023 (giorno di Santo Stefano).

La mostra

Il visitatore potrà immergersi tra le vedute della città di Brescia conosciuta da parte di Inganni e quelle di Gussago sfondo a scene di vita contadina tra passioni e vizi tipici del contesto rurale. Spazio anche ai temi della tradizione fiamminga così come ai giochi di luci. A colpire è la semplicità che ne traspare e che parla di una grande qualità nell'esecuzione. Tra le opere il "Giardino di villa Richiedei" a Gussago con la Santissima. Si tratta di un'opera che, per anni, ha arredato l'ufficio del sindaco di Brescia e che ha fatto ritorno per l'occasione.

Sono in tutto ottanta i dipinti che caratterizzano la mostra, molti di questi sono inediti. Per chi fosse interessato la mostra è a ingresso libero ed è aperta il giovedì e venerdì dalle 17 alle 21. Il sabato, domenica e festivi tra le 9.30 e le 12 e dalle 14 alle 20.30.