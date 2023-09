Ana Rezzato: una serata per spiegare la marcia alpina di regolarità.

Ana Rezzato: una serata dedicata alla marcia alpina

Questa sera (venerdì 8 settembre 2023) alle 20.30 il gruppo sportivo Ana di Rezzato promuove un incontro all'oratorio San Giovanni Bosco in via Alberti 6. Al centro delle spiegazioni fornite dal gruppo sportivo questa disciplina che in pochi conoscono ma dagli importanti benefici.

Tutti i vantaggi che comporta: salute, benessere ma non solo

Tra questi la possibilità di mantenersi in forma e garantire il proprio benessere trascorrendo del tempo in mezzo alla natura. Tra le opportunità, non da ultima, quella di poter stringere nuove amicizie. L'iniziativa è aperta a tutti (non solo agli alpini).

In evidenza un'immagine d'archivio.