Amici 2025 a Elnòs Shopping: protagonisti Lorenzo Salvetti e Angie.

Lorenzo Salvetti e Angie da Amici 2025

Doppio appuntamento a Elnòs Shopping a Roncadelle: si parte mercoledì 27 maggio 2026 alle 18 con il vincitore di Amici 25 Lorenzo Salvetti il quale domani (venerdì 22 maggio 2026) debitta con il suo primo EP Stupida vita. A seguire giovedì 4 giugno 2026 alle 18 nello Spazio Eventi al primo piano di Elnòs Shopping ad essere protagonista sarà Angie che ha stretto fra le mani il Trofeo delle Radio. Anche il suo Ep “Sogni di Vetro” è in uscita domani, disponibile in digitale, Cd e Cd autografato. Il firmacopie dell’artista è in programma giovedì 4 giugno 2026 alle 18 nello spazio eventi al primo piano di Elnòs Shopping.

Come fare per partecipare

Per partecipare ai firmacopie sarà necessario ritirare il pass presso l’Infopoint presentando il CD e lo scontrino d’acquisto. I primi 100 fan avranno inoltre accesso anticipato all’area evento a partire dalle 17. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di ELNÒS Shopping.