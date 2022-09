Al Palio delle Quadre arriva Giorgio Panariello

Da un cantante amatissimo a uno dei principi della risata italiana.

Un graditissimo ospite

Dopo il forfait forzato di Umberto Tozzi il Palio delle Quadre di Chiari non si ferma e la serata di mercoledì 7 settembre diventerà l’occasione per ospitare in Città niente meno che Giorgio Panariello.

«Sostituire all’ultimo minuto un'icona come Umberto Tozzi con un altro esponente del mondo della canzone italiana del suo calibro non era possibile: a lui vanno i nostri più calorosi auguri di una pronta guarigione, con la speranza che magari in futuro possa davvero venire e trovarci - ha commentato il consigliere comunale con incarico alle Quadre, Ludovico Goffi -. Siamo quindi davvero molto grati al grande Giorgio Panariello per aver accettato il nostro invito, anche se last minute: siamo certi che sarà una serata magnifica, che saprà intrattenere e regalare tante risate al nostro pubblico».

Le parole del primo cittadino Vizzardi

“Un grazie sentito va al consigliere incaricato Ludovico Goffi ed agli uffici comunali per il grande lavoro svolto nel trovare una soluzione alternativa ad Umberto Tozzi non più disponibile per motivi di salute. Il Palio delle Quadre è l’evento più importante della nostra Città, per tradizione e per il grandissimo impegno che vi riversano uffici ed amministratori e volontari e associazioni. Bene così, sarà una bella serata”.

Come per il concerto, anche lo show sarà a ingresso libero e gratuito. Gli spettatori potranno accedere a piazza Zanardelli a partire dalle ore 19, tassativamente dall’unico ingresso consentito, ovvero quello da via Bettolini. Il pubblico potrà accedere fino a esaurimento dei posti disponibili. L’uscita avverrà poi da via Garibaldi.