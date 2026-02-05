Felicemente sposato da trent'anni con Nadia, si occupa di Marketing e Pubblicità, ad affiancarlo in questa speciale avventura il figlio Alessandro, la figlia Giulia ha tifato da casa

Affari Tuoi, Natale Cocuzza da Cellatica canta Gaber e porta a casa 32mila euro.

Natale ad Affari Tuoi: è subito show

“Mi piace giocare seriamente e fare cose serie giocando”, con queste parole di Giorgio Gaber potremmo riassumere la partita giocata da Natale Cocuzza da Cellatica ad Affari Tuoi, andata in onda nella serata di ieri (mercoledì 4 febbraio 2026) su Rai 1. Felicemente sposato da trent’anni con Nadia, si occupa di Marketing e Pubblicità, ad affiancarlo in questa speciale avventura il figlio Alessandro, la figlia Giulia ha tifato da casa.

Perché Giorgio Gaber? Beh perché la sua somiglianza con il “Signor G” è stata un po’ il leitmotiv delle 37 puntate che l’hanno visto nel ruolo di pacchista della Lombardia. Non a caso, quando ad essere scelto era il suo pacco, prima di aprirlo, ha sempre cantato una sua canzone: La Liberta è Partecipazione per poi passare a Torpedo blu. E non poteva di certo fare a meno di intonare qualcosa nella puntata che lo ha visto protagonista. E così, esordisce con Barbera e Champagne (di Gaber appunto) brindando con il conduttore Stefano De Martino, un brindisi (è bene specificare) rigorosamente a base di acqua.

Una partita ricca di colpi di scena

La partita entra quindi nel vivo: sul tavolo il pacco numero 6, quello che lui stesso ha pescato. Il jackpot è di 6mila euro e l’invenzione della serata di Herbert Ballerina è la “pungisveglia”. Dopo un inizio positivo con il pacco 4 dell’Umbria (nel quale trova soltanto 200 euro) arriva il rosso da 50mila euro. Ma niente paura. Subito dopo Gennarino fa tirare un sospiro di sollievo e così Natale (detto Nat) riesce a portare a casa i primi 6mila euro.

Si alternano poi, nei tre pacchi successivi, rossi e blu: 15mila, 30 mila euro e la pungisveglia. La prima offerta del Dottore si rifà al numero delle puntate che hanno visto Natale rappresentare la Lombardia, 37, quindi 37mila euro, offerta rifiutata. Eliminato il Pacco Nero che ieri conteneva 50mila euro, Natale trova i 200mila euro ma la prende con filosofia: “Quelli prima o poi escono”. Accetta poi il cambio e prende il 19, nel 6 che ha lasciato c’era la ballerina. Dopo l’esibizione di Martina Miliddi sulle note di Maledetta Primavera, la partita riprende.

Vengono fatti fuori i 20mila e i 100mila euro: il Dottore lancia l’offerta da 25mila euro per un tiro. Natale rifiuta ma becca i 300mila euro. Consigliato da figlio Alessandro cambia il pacco e prende il 17, mossa fortunata dal momento che nel 19 c’erano solo 20 euro.

Il finale

Il finale vede due blu da una parte e due rossi dall’altra, Natale chiama il 16 del Piemonte che contiene 0 euro. Dopo il “tutti si balla” di rito quando esce lo zero, si va avanti. Rifiutati i 15mila euro si arriva con soli due pacchi: 50 euro e 75mila euro. Il Dottore offre 26mila euro. Ma Natale si ricorda le parole di Giulia, sua figlia: “Papi, vieni a casa con i soldi”, e così accetta (con una vincita totale pari a 32mila euro considerando anche il jackpot da 6mila euro) anche se nel suo 17, si scopre poi, c’erano 75mila euro. Per chiuderla con Gaber: “Non si deve piangere sulle cose perdute, semmai su quelle non trovate”.