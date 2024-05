"A tutta birra" arriva la Pro Bono con la sua festa

Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno va in scena la tredicesima edizione della Festa della Birra.

Quattro giorni di festa con la Pro Bono

Da 13 anni è ormai un appuntamento fisso e consolidato ed è pronta a tornare anche quest'anno con ulteriori novità e il solito, grande, carico di entusiasmo.

E' la Festa della Birra, organizzata dai volontari dell'associazione Pro Bono in collaborazione con l'associazione Giovani X Verola.

Una sinergia nata di recente, per mantenere l'identità di questo evento, ovvero di festa di giovani e per i giovani, anche se in realtà non solo.

Perchè anno dopo anno i consensi sono via via cresciuti (a dire il vero è sempre stata molto apprezzata da tutti) ed è diventato un appuntamento tradizionale un po' per tutti.

Domani, 30 maggio, si parte

Si comincia domani, giovedì 30 maggio, al Bar Bonetti di via San Rocco 2.

L'apertura della cucina sarà per tutte e quattro le sere intorno alle 19.30 e durante la prima serata ci sarà il torneo di freccette Soft Dart, mentre la parte musicale sarà curata dalla “Si può fare Band”.

Una delle novità sarà poi venerdì 31 maggio, con la serata messicana con i “Mariachi del Borgo” e un doppio dj, Mich e Colla, mentre sabato 1 giugno torna il torneo di briscola chiamata e grande serata rock con il gruppo “Coast to coast”.

Altra grossa novità sarà poi domenica 2 giugno, con lo spiedo da asporto a partire dalle 12 (a 12 euro): prenotazioni presso il Bar Bonetti oppure al numero 339.2497818.

Domenica sera sarà invece l'ultima serata, con “Enzo Paolo e i Turchi”, party band.

Tornei di freccette

In tutto ciò è come se ci fosse un evento nell'evento, perché ogni sera ci sarà un torno di freccette.

Giovedì 30 maggio, con inizio alle 20.30, ci sarà la gastronomica di beneficenza a coppie (501).

Costo d'iscrizione 10 euro a persona, i vincitori saranno premiati con cesti gastronomici.

Venerdì 31 maggio, sempre dalle 20.30, un'altra grande novità ovvero “Serata battesimo delle freccette”, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 15 anni che potranno provare a giocare.

Durante la serata saranno presenti giocatori amatoriali che spiegheranno le modalità di gioco e assisteranno i ragazzi alle partite.

Le freccette (con punta in plastica) saranno fornite dall'organizzazione, con utilizzo gratuito degli apparecchi (al termine verrà consegnato un attestato ad ogni partecipante).

Sabato 1 giugno poi ci sarà il torneo singolo (501) con doppio ko e numero massimo di 64 giocatori iscritti. Costo iscrizione, 10 euro a persona (preiscrizione entro il 30 maggio).

Domenica 2 giugno, a partire dalle 10, torneo sei province (Brescia, Cremona, Piacenza, Parma, Verona, Vicenza) a squadre (501), riservato alle squadre aventi diritto in qualità di campioni e vicecampioni di serie A (costo iscrizione, 60 euro a squadra).

Per qualsiasi ulteriore informazione e iscrizioni contattare il numero 392.5568316.

Divertimento e beneficenza

Come al solito, il vero obiettivo di questa festa è quello di creare aggregazione e regalare quattro serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza, ma anche e soprattutto quello di fare del bene e aiutare alcune realtà. Nello specifico, il ricavato andrà a favore delle associazioni «Calima Odv», l'associazione che sostiene i progetti di don Piero Marchetti in Mozambico e «Si Può Fare A.p.s», diretta dal maestro Davide Zubani, in cui suonano ragazzi disabili, affiancati dai loro insegnanti ed educatori.

Claudio Canini