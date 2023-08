A Nave tutto pronto per la prima Festa delle Associazioni.

Un'occasione per promuovere a tutto tondo il mondo del volontariato. La manifestazione è organizzata dai sodalizi facenti parte della Consulta per il Sociale e la Salute del Comune di Nave. L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 nell'area feste di via Capra.

Al via sabato pomeriggio

Il via nel pomeriggio di sabato con una divertente caccia al tesoro fotografica per le vie del paese. Proseguirà nella mattinata di domenica ( partire dalle 9.30) con una passeggiata caratterizzata da musica e letture. Dopo il pranzo a base di spiedo, domenica pomeriggio sarà la volta di giochi pensati per tutte le età. A riscaldare l'atmosfera la musica che accompagnerà entrambe le serate. Non mancherà inoltre lo stand gastronomico e un mercatino del riuso.

Fine solidale

Una festa che regalerà un'occasione per stare insieme ma anche per fare del bene: il ricavato verrà infatti utilizzato dall'Amministrazione comunale per sostenere i cittadini con particolari problematiche o che vivono in condizioni di fragilità.