A Elnòs Shopping il campione paralimpico di handbike Mirko Testa.

Spazio Eventi

Oggi (martedì 3 dicembre 2024) a Elnòs Shopping a Roncadelle, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, si terrà un evento speciale dalle 15 alle 19 nello Spazio Eventi al Primo Piano.

Mirko Testa a Elnòs Shopping

Nel corso dell'evento il pubblico avrà modo di incontrare Mirko Testa, campione paralimpico di handbike, e conoscere la sua straordinaria storia di determinazione e successo. Il campione, che ha conquistato due medaglie ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, sarà presente per raccontare la sua esperienza e condividere il suo impegno sportivo. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione Active Sport, che dal 2009 promuove attività sportive per persone con disabilità, e che è anche protagonista di numerosi progetti di sport therapy, come quello che ha visto protagonista proprio Mirko Testa, campione paralimpico di handbike e simbolo di resilienza e successo.

I partecipanti avranno l’occasione di ascoltare dalla voce del campione i momenti salienti del suo percorso sportivo e umano, come la conquista del bronzo individuale nella prova su strada della categoria H3 – la più competitiva di tutte – e dell’argento nella staffetta. “Partecipare a una Paralimpiade è già un’esperienza meravigliosa, vincere due medaglie la rende speciale. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di Active Sport, che mi ha accompagnato fin dal primo giorno,” ha dichiarato Mirko Testa, atleta paralimpico.

In prima persona

Inoltre, i visitatori potranno vivere l’emozione dell’handbike grazie alla presenza di rulli, dove sarà possibile testare lo sforzo richiesto da questo sport e comprendere le sfide quotidiane degli atleti paralimpici. Una vera e propria esperienza che permetterà di apprezzare l'impegno fisico e mentale che si cela dietro ogni competizione.

A rendere ancora più speciale l’evento, ci sarà l’accompagnamento musicale a cura di Radio Bruno, che coinvolgerà i visitatori e renderà l'atmosfera ancora più vivace e interattiva.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione unica per scoprire il valore umano e sportivo di un’iniziativa che da anni ispira il territorio e promuove un messaggio di speranza e determinazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.elnosshopping.info.