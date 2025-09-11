Tre giorni di gusto, musica e festa collettiva. Dal 12 al 14 settembre, Eatinero Food Truck Festival torna a Castel Mella con l’ottava edizione. Una manifestazione che ospiterà anche la quinta e ultima semifinale ufficiale degli European Street Food Awards – Italy, la più grande competizione europea dedicata al cibo di strada.

A Castel Mella torna l’Eatinero Food Truck Festival

In Piazza Unità d’Italia, i migliori food truck d’Italia si sfideranno a colpi di ricette gourmet, creatività e sapori autentici, per conquistare un posto nella finalissima nazionale. Il pubblico sarà parte attiva dell’evento, con la possibilità di assaggiare, scegliere e votare il proprio food truck preferito per il People’s Choice Award. Accanto al food, è previsto un programma artistico e di intrattenimento che unisce musica dal vivo, spettacoli, market artigianali, area bimbi e una grande atmosfera di festa, in pieno stile Eatinero. Un viaggio tra i sapori d’Italia e del mondo: dalla carne chianina alla tradizione indiana, dai primi artigianali alla cucina plant based, fino ai grandi classici come hamburger, hot dog e tacos: l’elenco dei food truck in gara è una mappa vivente del cibo di strada contemporaneo.

Il programma artistico

Al richiamo dei food truck si aggiunge un fitto programma di intrattenimento. Venerdì 12 settembre alle 21 Splendido Splendente: il party dedicato ai grandi successi italiani. Sabato 13 alle 11.30 la premiazione ufficiale della quinta semifinale degli European Street Food Awards – Italy; alle 21 Klackson Band: un viaggio musicale dai classici anni ’60 alle hit di oggi. Domenica alle 11 Market handmade & vintage a cura di Retrovibes Events; alle 20 HellFred & The Riverjumpers: energia outlaw-country e sonorità vintage. Presente un’area dedicata ai bambini con gonfiabili e giochi, ma anche una zona relax. Non mancherà un’ampia selezione di birre artigianali, cocktail e soft drink, per un brindisi in compagnia. Il tutto in un’atmosfera family & pet friendly, con ingresso gratuito.