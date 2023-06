50 Miglia, gli eventi collaterali tra Clusane e Iseo il 4 giugno

In vista di unire Bergamo e Brescia con la catena umana, il 4 giugno, tra Iseo e Clusane prendono vita diversi eventi per coinvolgere grandi e piccoli nei festeggiamenti per l’anno della Cultura. Domenica prossima non c’è che l’imbarazzo della scelta: il Comune di Iseo e numerose associazioni si sono organizzate per intrattenere residenti e visitatori che formeranno la catena umana della 50 Miglia tra Brescia e Bergamo, organizzata da Viva Vittoria.

50 Miglia, gli eventi collaterali a Clusane e Iseo il 4 giugno

Il territorio di Iseo sarà attraversato per 9 chilometri e l’iniziativa durerà una quindicina di minuti circa, con appuntamento alle 11. Il serpentone partirà dall’uscita delle Torbiere per proseguire in via Gorzoni, via Paolo VI, via Per Rovato, Colombera e Risorgimento. A Clusane si passerà poi sul lungolago e poi in direzione di Paratico.

Il gruppo Fail Sebino Franciacorta, la Banda Cittadina di Iseo, l’Associazione l’Ago di Clusane e gli Operatori Turistici Clusanesi, in collaborazione con il Comune, hanno preparato un ampio cartellone di eventi. Si parte dalla prima mattina con le visite al Castello Carmagnola a cura del Fai e con la Sagra del Pesciolino Fritto promossa dall’oratorio, per chiudere in grande stile alle 21 sul lungolago Capponi con il concerto della Banda.

Non mancherà l’esposizione di auto d’epoca organizzata dal Club Orobico Auto d'Epoca e quella di graffiti a cura de l’Ago.

A Iseo invece l’oratorio ospiterà il concertone e la festa dei giovani in collaborazione con Musical-Mente. Ospiti numerose band musicali bresciane che si esibiranno non-stop. Il ricavato verrà destinato al progetto per realizzare il nuovo oratorio.