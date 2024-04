25 aprile: a Gussago parco intitolato “Ai partigiani e alle partigiane antifascisti della Resistenza Italiana”.

25 aprile: in occasione dell'anniversario della Liberazione, in base a quanto approvato a larghissima maggioranza dal Consiglio comunale nel mese di marzo 2023, l'Amministrazione intitolerà il parco situato tra via Roma e vicolo Canale a Gussago “Ai partigiani e alle partigiane antifascisti della Resistenza Italiana”.

25 aprile, una data non scelta a caso

"L’intitolazione di questo parco si svolge in una data simbolica che ha cambiato la storia del nostro paese, liberandolo dal fascismo, dall’occupazione nazista e dalla guerra. Una scelta di donne e uomini in tante, troppe occasioni pagata con la vita; donne e uomini che Gussago vuole ricordare sempre di più e sempre più convintamente. Anche la scelta di un luogo centrale al paese non è casuale, ma rafforza la convinzione dell’importanza della centralità di ricordare ed onorare i protagonisti della Resistenza - hanno fatto sapere dall'Amministrazione comunale - I fatti di quegli anni e di questi ultimi mesi non possono però che rafforzare la nostra convinzione dell’importanza di deporre le armi, lasciando spazio al dialogo ed alla pace. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di commemorazione e di festa, con gli interventi dell’Oratrice Ufficiale Monica Rovetta (Fiamme Verdi) e del Sindaco Giovanni Coccoli. La cerimonia sarà accompagnata delle note dell’Accademia Musical-Mente".

Per maggiori info

Sul sito istituzione e sui social del comune, nonché nelle bacheche del paese è possibile trovare il programma dettagliato.