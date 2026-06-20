Il Memorial Massimo Salvi è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate rovatese ma la decima edizione, che si è conclusa domenica 14 giugno sul campo dell’oratorio di Sant’Andrea, ha regalato emozioni nuove e incancellabili. Per quanto riguarda la classifica, a conquistare l’ambito trofeo è stata la squadra Zani Costruzioni – Giostema.

Zani Costruzioni – Giostema conquista il Memorial Massimo Salvi

La formazione targata Zani Costruzioni – Giostema in un match davvero molto combattuto (fino all’ultimo istante) alla fine ha avuto la meglio ai calci di rigore contro il Bar Follia. Intensa anche la finale per il terzo e quarto posto, che ha incoronato su terzo gradino del podio Quelli della Lavanderia classificarsi davanti a Elettrotecnica Cristini. Non poteva mancare una partita fuori classifica ma di immenso valore simbolico nel ricordo indelebile dell’ex calciatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni: la sfida tra le Vecchie glorie di Uso Sant’Andrea e Unitas Coccaglio. “Ringrazio la famiglia Salvi che unisce sport e promozione del territorio, ogni anno questo torneo si rafforza”, ha commentato il sindaco di Rovato Valentina Bergo, affiancata dal neo-assessore allo Sport Eduart Caca, che ha aggiunto: “Seguivo questo torneo anche gli altri anni come cittadino e con piacere stavolta sono qui in veste istituzionale. Ringrazio i promotori per l’ottima organizzazione: lo sport è festa, solidarietà e amicizia, come Amministrazione sosteniamo con orgoglio iniziative così importanti per la nostra città”.

Successo per la decima edizione

Se il Memorial vede impegnati nello staff tantissimi volontari dell’Uso Sant’Andrea e dell’oratorio della frazione, fondamentale è il supporto della famiglia Salvi: la moglie di Massimo, Daniela Vavassori e i figli Cristina e Matteo. “Dieci anni di Memorial rappresentano un traguardo importante – ha commentato Matteo – Quando questa manifestazione è nata, l’obiettivo era mantenere vivo il ricordo di mio papà attraverso una delle passioni che hanno caratterizzato gran parte della sua vita, il calcio. Oggi possiamo dire, con orgoglio e immensa gratitudine, che quel ricordo è diventato una tradizione, un appuntamento che ogni anno unisce moltissime persone, cresce e si rinnova. Mio papà credeva profondamente nei valori dello sport: impegno, rispetto e spirito di squadra. Sono gli stessi valori che abbiamo visto in campo durante queste 13 serate e che rendono l’evento così speciale”. Dopo i ringraziamenti sentiti a don Marco Lancini, all’Amministrazione comunale, ai volontari, agli sponsor, a tutti gli atleti e alle squadre iscritte e al pubblico sempre caloroso, Matteo ha concluso con un pensiero personale: “Per me, come figlio, vedere il nome di mio padre ricordato con tanto affetto dopo tutti questi anni significa che il bene che ha seminato continua a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto”. A rendere ancora più suggestiva la serata l’inaspettato spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo della frazione tra gli applausi del pubblico, regalando un ultimo momento di grande emozione e chiudendo nel migliore dei modi il Memorial.

Il torneo dei bambini

A impreziosire il programma della decima edizione del Memorial Massimo Salvi una novità assoluta, ossia l’introduzione di un momento dedicato ai più piccoli, andato in scena nel tardo pomeriggio di sabato. Il torneo, riservato ai bambini classe 2018, ha visto la partecipazione di tre squadre bresciane (Rovato Montorfano, Brescia Leonessa e New Team Adro): in campo sono scesi entusiasmo e quella passione per lo sport che è il fulcro della manifestazione. “Complimenti bambini! – ha esordito il sindaco Valentina Bergo – Nonostante il caldo avete fatto una bellissima figura e mostrato un bel calcio. Un ringraziamento va anche ai mister, ai vostri genitori che vi accompagnano e all’organizzazione del torneo che ha pensato a questa iniziativa dedicata ai bimbi che speriamo continui nei prossimi anni». Un auspicio espresso anche dall’assessore allo Sport Eduart Caca, felice della decisione di coinvolgere i calciatori in erba: “Giocando ci avete dato tanta gioia”, ha commentato.

Matteo Salvi, figlio di Massimo, ha spiegato che il torneo dei bimbi è stato un esperimento: “Ma speriamo nel futuro di usare gli spazi del Memorial anche per loro!”.

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