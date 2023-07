Vittoria bresciana all'Ain Bugey Valromy Tour: primo posto di tappa per il giovane Davide Donati

Vittoria bresciana oggi, nel ciclismo juniores, sulle strade francesi del Ain Bugey Valromy Tour. Il giovane Davide Donati, di Monticelli Brusati, classe 2005, in forza alla Ciclistica Trevigliese, si è infatti imposto in volata nella seconda tappa dell'importante gara internazionale a tappe per juniores che si è svolta oggi da Champdor a Belley, sulla distanza di 101,9 chilometri.

Una vittoria sudata

Donati era prima andato in fuga con altri attaccanti, ma il tentativo è stato stroncato dal gruppo a circa 5 km dal traguardo. Donati non si è arreso e nella volata a ranghi compatti ha avuto nettamente la meglio superando di una bicicletta il francese Matys Grisel, avversario di altissimo livello quest’anno vincitore della Parigi-Roubaix di categoria. Al terzo posto il toscano Tommaso Bambagioni della CPS Professional Team. Il corridore del team di Treviglio ha indossato anche la maglia verde che contraddistingue il corridore più combattivo della tappa. La tappa di oggi attraversava il dipartimento dell'Ain della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

L'Ain Bugey Valromey Tour

La Ciclistica Trevigliese, guidata in ammiraglia dal direttore sportivo Luca Damato, sta partecipando a questa importantissima vetrina internazionale sulle strade francesi, la 35a edizione del Ain Bugey Valromey Tour è iniziata con la cronometro a squadre di mercoledì dove il team trevigliese si è classificato al 16° posto. La corsa transalpina si concluderà domenica 16 luglio con l’arrivo in cima al Col du Grand Colombier.

Donati, alla seconda stagione con la casacca della Ciclistica Trevigliese, sta regalando grandissimi risultati e soddisfazioni al team del presidente Marco Taddeo e dello storico vice Angelo Assanelli. Tre le vittorie conquistate nel 2023 con il titolo di campione provinciale della categoria conquistato a Puegnago del Garda, Donati ha sfiorato il tricolore nella cronometro individuale in Trentino dove si è classificato al secondo posto.

Valerio Zeccato