Vanessa Ferrari da Orzinuovi vince il bronzo al corpo libero sulle note di “Bella Ciao”

Ha conquistato la medaglia di bronzo nella sua specialità, il corpo libero, esibendosi sulle note di “Bella Ciao”. Vanessa Ferrari, ginnasta di Orzinuovi, a trent’anni è tornata sul podio ai Campionati europei di ginnastica in corso di svolgimento a Basilea.

“Dedico questa medaglia all’Italia in una data così importante”

“La medaglia di oggi è per me un simbolo di resilienza e di Resistenza – ha detto l’orceana dopo la premiazione – Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi e sconfitte. Non ho mai mollato. I miei sogni mi danno la forza per andare avanti. Dedico questa medaglia all’Italia in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile. Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia e poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire le palestre, far ripartire le società”. Per la 30enne Ferrari si tratta della quinta medaglia al corpo libero nel torneo continentale dopo gli ori nel 2007 e nel 2014 e gli argenti nel 2006 e nel 2009.