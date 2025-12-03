Una nuova associazione per lo snowboard bresciano

E’ uno sport a tutti gli effetti, anche se talvolta è considerato un po’ di “serie B”, dai puristi dello sci e degli sport invernali più tradizionali. Al contrario, lo snowboard ha parecchio da raccontare, soprattutto ai più giovani. Ed è questa, in fondo, la missione di “AAAcademy”, una nuova associazione basata a Ponte di Legno e affiliata alla Federazione italiana sport invernali.

Verso una squadra di snowboard

L’obiettivo è semplice: organizzare una squadra agonistica bresciana di questo sport, ma soprattutto costruire un movimento in cui i bambini senza esperienza possano approcciarsi in sicurezza alla tavola, assistiti da maestri esperti e appassionarsi così alla disciplina del freestyle. E chissà, un giorno diventare veri e propri atleti.

Pacchetti accessibili per chi si allena

Non solo, però: “L’idea è di rendere questo sport molto più accessibile anche dal punto di vista economico, supportando i ragazzi con dei pacchetti di allenamento in vista della stagione agonistica. “Vogliamo alzare il livello tecnico ed essere più presenti sulla scena italiana” spiega il presidente dell’Asd Ernesto Della Torre (allenatore di secondo livello e giudice di Coppa del mondo) insieme al collega Gianluigi Croce. Il teatro migliore? Ovviamente quello del Tonale.

Per informazioni, è possibile contattare Ernesto Della Torre (339 6190345), Gianluigi Croce (347 3874256) o scrivere ad aaacademyasd@gmail.com