Un inizio settimana di grande soddisfazione per l’atleta manerbiese che ha riconfermato il primo posto sul podio anche nella sua seconda gara della sua categoria (60-69) agli Europei di ciclismo per trapiantati in Olanda.

Transplant Games 2026 Manenti riconferma l’oro anche nella cronometro

Un inizio settimana di grande soddisfazione per l’atleta manerbiese che ha riconfermato il primo posto sul podio anche nella sua seconda gara della sua categoria (60-69) agli Europei di ciclismo per trapiantati in Olanda.

Partito giovedì, 18 giugno, per tentare una nuova impresa all’insegna del messaggio solidale del dono della vita. Ieri mattina Manenti, nel giorno di apertura ufficiale delle competizioni dell’European Transplant Games (Etg 2026) ha conquistato il primo posto sul podio della gara in linea nel circuito di JVR di Batauwers. Oggi il 64enne, trapiantato di fegato, ha conquistato di nuovo il podio con l’oro al collo nella disciplina a cronometro sulla sua “S-Work”.

La gara di questa mattina una cronometro individuale su una pista ciclabile. Cinque chilometri in cui strappare il tempo migliore, concluso da Manenti in 8 minuti e 22 secondi.

“Cinque chilometri… è stata una gara abbastanza impegnativa perché la strada era tutta in salita con il vento contro, non è stata tra le più facili ma direi che è andata più che bene, dietro me il belga e terzo l’inglese – ha commentato Manenti – inoltre sono l’ottavo per tempo assoluto su tutte le categorie, considerando anche i più giovani e tutti gli altri, perciò un buon tempo, un buon risultato. Sono soddisfatto!”.