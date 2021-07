E' stato reso noto ieri sera, al Centro Sportivo "Franco Bassini" di Pralboino, il GSD Pralboino 2021/22, con la formazione che ripartirà dal campionato di Prima Categoria.

Svelata la nuova formazione del GSD Pralboino 2021/22

La squadra, allenata per il quarto anno consecutivo da Simone Pesciaioli, è praticamente la stessa dello scorso anno, rinforzati con gli arrivi del difensore ’99 Mattia Fara, preso dall’Asola, e del centrocampista ’98 Matteo Pasotti, prelevato dal Carpenedolo, a cui si aggiunge la promozione in Prima Squadra dell’attaccante ‘04 Paolo Maiocchi. L'obiettivo è chiaro: provare a salire in Promozione. L’inizio di preparazione del Pralboino è programmato per domenica 16 agosto.

La rosa del Gsd Pralboino

PORTIERI: Matteo Guindani (‘96), Andrea Rongoni (‘96).

DIFENSORI: Nicola Bozzetti (‘91), Daniele Buttani (‘00), Mattia Fara (‘99, Asola), Guglielmo Morelli (‘98), Antonio Panella (‘92), Andrea Tosoni (‘97).

CENTROCAMPISTI: Matteo Bottini (‘97), Nicholas Crispino (‘00), Claudio Dui (‘84), Alessandro Angelo Gualdi (‘00), Samuele Piolini (‘00), Luca Rossinetti (’89), Fabio Spazzini (‘83).

ATTACCANTI: Tafil Bisku (‘92), Daniele Bolentini (‘96), Nicola Cosentino (‘99), Paolo Maiocchi (‘87), Robert Vavapini (‘02).