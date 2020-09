Successo per la seconda edizione del Memorial Bandera

La Polisportiva Verolavecchia ha organizzato per il secondo anno consecutivo il Memorial Bandera dedicato all’amico e dirigente scomparso.

Triangolare di calcio

Non c’è modo migliore per celebrare la vita, la passione e la dedizione che Domenico Bandera ha dimostrato non solo verso il gioco del pallone, ma verso i ragazzi che ha sempre allenato con profondo impegno, se non con un triangolare giocato proprio dalle “sue” squadre. Sabato sera, nello stadio di Verolavecchia, Verolese 1911, U.S. Oratorio Gambara Calcio e Verolavecchia 1979 si sono affrontate davanti alle tribune quasi piene, le norme anti Covid vanno rispettate anche qui. “Questo è un bel modo di ripartire dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria: giocare a calcio e celebrare un grande amico”, ha dichiarato il presidente della Polisportiva Maurizio Azzini. A trionfare sul campo è stato il Gambara, seguito dal Verolavecchia e Verolanuova, ma il successo dell’iniziativa è stato il riconoscimento più importante della giornata.