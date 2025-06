di Marianna Baldo

La Qdp Azzano Mella ha vinto la coppa leonessa nel campionato provinciale di biliardino con una formazione di grandi campioni

Sono azzanesi i campioni del calcio balilla

La comunità azzanese ha dei campioni. La coppa leonessa del campionato provinciale di biliardino è stata vinta dalla Qdp Azzano Mella. Chi mai lo avrebbe detto che, a distanza di un secolo dalla sua invenzione, questo gioco chiamato in svariati modi “biliardino”, “calcio balilla” o nella nostra zona “pincanelo” o “fobalino”, potesse diventare motivo di nascita di veri e propri campionati, se no addirittura di federazioni per le olimpiadi e paralimpiadi. Notizie che sembrano così lontane da noi, e invece, dei campioni di calcio balilla Azzano li ha proprio in casa.

La diffusione di questo gioco “da tavolo”, nato tra la prima e la seconda guerra mondiale, è stata in costante ascesa. Questo gioco ha saputo tenuto intere generazioni per pomeriggi, per serate, soprattutto negli oratori, incollate alle otto file di omini (quattro per ognuna delle due squadre), distinti tra loro dai colori delle maglie: rosse o blu.

Non da meno ha saputo attrarre anche i fantastici cinque di Azzano: il presidente e capitano della squadra Paolo Ferrari (in campo con il ruolo di portiere e di difensore), Alfonso Savastano, Fabrizio Gerardini e Claudio Verzelletti (nel ruolo di attaccanti) e Oscar Remorar (nel ruolo di difensore e anche lui portiere).

La loro passione li ha portati a fondare quest’anno una squadra la Qdp Azzano Mella, sostenuta dall’azienda Meccanica Brother sempre di Azzano Mella, che oltre al contribuito ha regalato loro le maglie da competizione: blu per le partite in casa e verdi per le partite fuori casa.

"Giocavamo da una vita in oratorio, ci è sempre piaciuto, poi abbiamo deciso di fare un passo in più. Grazie alla Meccanica Brother abbiamo potuto iscriverci e partecipare al Campionato Provinciale di biliardino 3 contro 3, organizzato dal Comitato Provinciale Centro Sportivo Italiano (Csi) - hanno raccontato i ragazzi della Qdp - Il campionato si è svolto da ottobre sino ai giorni scorsi e prevedeva un sistema di playoff per le prime otto squadre di ogni gruppo, incontrando squadre del girone di andata e di ritorno, sino alla semifinale in oratorio ad Azzano Mella e la finale in quello di Montichiari (giovedì 29 maggio). Le squadre eliminate ai playoff disputano la Coppa Leonessa e noi l’abbiamo vinta, ora vogliamo donarla al nostro oratorio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo nostro progetto".

Dopo l’esperienza vissuta la Qdp è pronta ad altre sfide future, ponendo sempre come obiettivo prioritario continuando il divertirsi con il loro gioco preferito, nel frattempo li potrete incontrare al fobalino in oratorio e, perché no, dare vita con loro sfide entusiasmanti.