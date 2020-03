Se ne va un pezzo di storia della Verolese calcio, addio a “Santi”

Se ne va un pezzo di storia della Verolese calcio, addio a Santo Sala per tutti “Santi”.

Addio a Santi

La Verolese calcio da oggi sarà un po’ più povera: si è spento a 84 anni Santo Sala, per tutti “Santi”. Un grande personaggio e un grande mister che tra gli anni ’70 e gli anni’ ’90 è stato il grande condottiero delle giovanili.

Allenatore dal carattere forte e grintoso, un maestro di un calcio che non c’è più. “E’ stato il mio primo allenatore, ho un grande ricordo di lui – le parole del vice sindaco Gianmaria Tomasoni – Per la Verolese calcio ha dato davvero tanto: oltre a essere un mister era anche un secondo padre per tutti”.

Tanti gli aneddoti da raccontare: su tutti spicca quello che lo vedeva legare i lacci delle scarpe a ogni suo giocatore prima delle partite (dovevano essere legate bene e durante la partita non ci si poteva permettere di perdere tempo).

Tanti i giocatori che avuto tutta la sua gestione: su tutti spiccano Roberto Baronio, ex capitano della Lazio e con un passato anche in Nazionale, e l’ex Milan e Cremonese Dario Bettoncelli.

