Regionali Lombardia, il Karate Nakayama conquista due medaglie d'oro

Regionali Lombardia, il Karate Nakayama di Rezzato conquista due medaglie d'oro, un argento e due bronzo.

Karate Nakayama di Rezzato ai Campionati regionali della Lombardia

Ottima prestazione degli atleti categoria esordienti della Karate Nakayama di Rezzato ai campionati regionali della Lombardia, validi per le qualificazioni ai campionati Italiani, che conquistano anche il primo posto nella speciale classifica per società femminile ed il terzo in quella maschile.

I partecipanti

Seguiti a bordo tatami dal maestro Michele Cornolò, e dai tecnici Francesca Botturi, Alessandra Hasani e Giada Cornolò, sono saliti sul primo gradino del podio Sofia Palombi nei 50 kg, e Filippi Gabriele nei 58 kg. sul secondo gradino Sara Cristina Handrikandu Pathiralage 45 kg. e sul terzo gradino Francesca Popov 45 kg, e Diego Morando 58 kg. qualificandosi per gli assoluti che si svolgeranno al PalaPellicone di Ostia il 1-2 giugno. Inoltre si sono qualificati Arena Mariachiara nei 50 kg. con il quinto posto e Matteo Oprandi nei 38kg. giunto settimo.

Le immagini