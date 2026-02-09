Prima tappa Trofeo Junro: 150 karateka si sono dati appuntamento a Pontevico

L’appuntamento è sul tatami nel palazzetto dello sport di Pontevico dove domenica 8 febbraio si sono dati appuntamento circa 150 piccoli atleti provenienti da tutto il nord Italia.

Prima tappa trofeo Junro

Il Trofeo Junro, organizzato dalla Jks Budo Italia, asd che si prefigge di mantenere un filo di retto col Giappone e che permette ai suoi atleti di competere a livello europeo e mondiale in competizioni estere, in stretta collaborazione con l’asd Il Dojo, da quest’hanno ha cambiato la sua mission. Il presidente Maestro Carlo Bianchi, e il vice Giampaolo Ghizzardi, già direttore tecnico del Dojo di Pontevico, hanno deciso di dedicare la competizione esclusivamente ai piccoli atleti: infatti sul tatami si sono sfidati tutti atleti minorenni, dai 7 ai 17 anni con l’obiettivo di divertirsi e di mettersi alla prova. La sfida è stata raccolta da 9 scuole di karate provenienti da tutto il nord Italia: Dojo di Pontevico, Accademia arti marziali Venezia, Centro Keiko San Bonifacio, Verona, Deaishin Varese, Ikigai Brescia, Itk Sport Monza, Kenbukai Cantù, Kit Dojo Caldiero, Shobu. Così l’esercito dei piccoli karateka si sono sfidati sul tatami chi sul kata individuale, chi a squadre, chi nel kumitè, tutti hanno potuto fare esperienza e partecipare ad una giornata dedicata al valori del karate: perché se i più piccoli hanno gareggiato, gli atleti agonisti di lungo corso, si sono messi a loro disposizione allenandoli, consigliandoli e naturalmente tifando per loro.

Inizia il cammino verso i mondiali brasiliani

Se il pomeriggio è stato dedicato ai più piccoli, la mattina protagonisti sono stati senior e agonisti che hanno iniziato il loro percorso di allenamento per la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà ad agosto in Brasile.