Presentata allo stadio comunale la prima squadra del Real Leno

Presentata nella giornata di ieri, allo Stadio Comunale di Leno, la Prima Squadra del Real Leno che parteciperà al Girone G di Prima Categoria 2021/22.

La formazione, allenata per il secondo anno di fila da Maurizio Gilardi, ha mantenuto l’impianto dello scorso anno, con l’aggiunta del difensore Vincenzo Laudisio, ex Medolese, e dell’attaccante, preso dall’Oratorio Gambara, Federico Penocchio, entrambi provenienti dal Settore Giovanile della società lenese, ed alcuni ragazzi provenienti dalla Juniores, confermando così la filosofia delle dirigenza biancoblù, ovvero quello di portare in Prima Squadra i ragazzi provenienti dal vivaio bassaiolo.

Il Real Leno, che ha affrontato nell’allenamento congiunto il San Zeno Naviglio (Seconda Categoria) ed è finita 1-1, disputerà il suo primo vero impegno domenica 5 settembre, quando affronterà, nella gara valida per la fase a gironi di Coppa Lombardia Prima Categoria, i mantovani della Serenissima 1918.

LA ROSA DEL REAL LENO 2021/22

PORTIERI: Andrea Bassi (’00), Livio Girelli (’86)

DIFENSORI: Daniele Boifava (’99), Matteo Ciccone (’96), Emanuele Dada (’85), Rida Karrbouche (’01), Alberto Mor (’87), Piergiorgio Mucchetti (’99), Vincenzo Laudisio (’01, Medolese), Davide Treccani (’01).

CENTROCAMPISTI: Nouioura Ayyoub (‘03), Youssef Ben Hamed (’03), Filippo Castelli (’03), Andrea Decunzolo (’97), Nicola Decunzolo (’95), Alessandro Ferrari (’98), Simone Lanzanova (’02), Niccolò Solinas (‘00), Giordano Zilioli (’03).

ATTACCANTI: Gadmi Charaf (’98), Alessandro Luna (’99), Andrea Mezzini (‘92), Federico Penocchio (’00, Oratorio Gambara).