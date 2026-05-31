“Passione in movimento”: il Consiglio dei ragazzi promuove lo sport

Sabato 30 maggio il Consiglio dei ragazzi di Verolavecchia ha organizzato “Passione in movimento”: una iniziativa per scoprire lo sport.

Passione in movimento

GUARDA LA GALLERY (10 foto) ← →

L’idea dei ragazzi ha l’obiettivo di mostrare tutte le possibilità che ci sono sul territorio per fare sport: karate, scherma, pattinaggio, rugby, atletica, pallavolo, kung fu e molto altro. Per l’occasione lo spazio verde antistante le scuole si è trasformato in un grande campo sportivo dove per tutto il giorno i giovani e giovanissimi del paese hanno potuto divertirsi e provare tante discipline diverse.

“I ragazzi hanno fortemente voluto questa iniziativa – ha spiegato l’assessore con delega all’istruzione Elena Mabizanetti – oggi abbiamo davvero tante attività, anche insolite, che magari non tutti conoscono”.

Il sindaco della città dei ragazzi Federico Maffezzoni ha ringraziato l’Amministrazione per averli supportati in questa idea.

“L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi della nostra comunità a fare sport: abbiamo capito che lo sport non ha a che fare con le vittorie, ma insegna a crescere, a dare il meglio si se”, ha sottolinetao il giovane sindaco.

Infine una sorpresa per tutti: il ciclista professionista Giosuè Epis che ha raccontato la sua esperienza nel mondo dello sport.